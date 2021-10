The Batman - Neuer Trailer beeindruckt mit brachialer Action

Am Wochenende fand erneut das rein virtuelle Community-Event DC FanDome statt. Dabei durfte dann natürlich auch ein weiterer Trailer zu The Batman nicht fehlen. In dem Film schlüpft erstmals Robert Pattinson in die Rolle des neben Superman wohl bekanntesten DC-Helden. Und die Vorschau kann sich durchaus sehen lassen!



Wer seit der Ankündigung, dass der ehemalige Twilight-Star und Teenie-Schwarm Robert Pattinson die Titelrolle in The Batman übernimmt, Sorge hatte, der Film könnte dadurch zu soft werden, wird nun spätestens mit dem zweiten Trailer eines Besseren belehrt. Dieser fällt nämlich ausgesprochen düster aus und strotzt geradezu vor brutaler Action. In dem Film erleben wir einen von Vergeltung getriebenen Dunklen Ritter, der sich in Gotham mit dem Riddler (Paul Dano) und dem Pinguin (Colin Farrell) anlegt - und sich offenbar weder von Explosionen noch Kugeln stoppen lässt.



In weiteren Rollen sind unter anderem noch Zoë Kravitz als Selina Kyle (Catwoman), Jeffrey Wright als James Gordon und Andy Serkis als Alfred zu sehen. Regie führt Matt Reeves, der sich etwa mit den Planet der Affen-Filmen einen Namen gemacht hat. Kinostart von The Batman in Deutschland ist am 3. März 2022.