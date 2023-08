Bei Saturn profitiert ihr aktuell von sinkenden Preisen für leis­tungs­star­ke Notebooks mit AMD-Technik. Vom günstigen Einsteiger-Modell über die beliebte Mittelklasse bis hin zum High-End-Gamer ist die Auswahl vielfältig, mit Angeboten von Lenovo, HP, Acer, Asus und Co.

AMD

"Endlose Unterhaltung für unterwegs"

Die besten Notebooks mit AMD-Technik

Angebote für Einsteiger und Mittelklasse

Premium-Laptops und waschechte Gamer

AMD ist längst nicht mehr nur bekannt für besonders performante und effiziente Desktop-Prozessoren, auch im mobilen Bereich hat sich der Chiphersteller einen Namen gemacht. Schnelle Ryzen-CPUs mit starken Radeon-Grafikeinheiten - onboard sowie dediziert - treffen hier auf smarte Eco-Funktionen für lange Akku­laufzeiten. Und das zu einem fairen Preis, wie die Angebote von Saturn zeigen.Die Notebook-Angebote von Saturn sind ebenso vielfältig wie die Ein­satz­mög­lich­kei­ten von AMD-Prozessoren. Dabei beginnt alles bei besonders günstigen Systemen für Einsteiger, wie dem Lenovo IdeaPad 1 . Die flotte AMD Ryzen 3-CPU eignet sich mit 8 GB RAM und 512 GB SSD perfekt zum Surfen, Streamen und Office-Arbeiten. Und das für nur 399 Euro. Das Acer Aspire 3 legt mit dem AMD Ryzen 5 für 629 Euro noch einen obendrauf und setzt sich als Multimedia-Maschine für Kreative durch. Beide Geräte kommen mit 15-Zoll-Displays.In der oberen Mittelklasse, nah am Premium-Segment, zeigen sich hingegen das HP 15 und das Huawei MateBook 14 mit noch leistungsstärkeren AMD Ryzen 7-Prozessoren in Kombination mit 16 GB Arbeitsspeicher und flotten, integrierten Radeon-GPUs. Bildbearbeitung, Videoschnitt und Co. gehören zu den Haupt­ein­satz­ge­bie­ten der beiden 15- und 14-Zöller.Zu guter Letzt gilt es zwischen Premium- und Gaming-Notebooks zu wählen, etwa bei den Modellen von Asus. Mit dem ZenBook 14 Flip hat man ein 14-Zoll-Convertible reduziert, das trotz seiner kompakten Abmessung auf einen schnellen AMD Ryzen 9-Prozessor nebst OLED-Display und Touchscreen setzt. Getoppt wird alles nur vom Asus TUF Gaming A16 mit neuer AMD Ryzen 7000er-Serie und dedizierter AMD Radeon RX 7600S. Oder aber in Kombination mit der Nvidia GeForce RTX 4070 im Asus ROG Strix G17 Als echtes Schnäppchen für Spieler zeigt sich aber auch das Acer Nitro 5 mit 144-Hz-Display, Nvidia GeForce RTX 3060 und natürlich einem AMD Ryzen 7 als Hauptantrieb. Für 1099 Euro bei Saturn ein durchaus guter Deal. Und wer am Ende des Tages doch lieber zu einem Desktop-PC greifen möchte, den empfehlen wir einen Blick auf den HP Victus TG02 mit Ryzen 5, 1 TB SSD und RTX 3060.