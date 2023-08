Um Kunden zu gewinnen, müssen Mobilfunktarife schon etwas bieten. Bei Dr. SIM und Klarmobil ist seit Anfang dieses Monats noch etwas mehr geboten. Einmal gibt es mehr Leistung zum gleichen Preis in allen Tarifen, im anderen fällt die Anschlussgebühr weg.

Die Dr. SIM-Tarife im Überblick:

Vodafone-Netz mit bis zu 50 MBit/s

10+5, 20+5 oder 30+10 GB LTE-Datenvolumen

24 Monate Laufzeit

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Grundgebühr: mtl. 9,99 Euro, 14,99 Euro oder 19,99 Euro

Anschlussgebühr: Kostenlos

Der August startet bei den beiden Anbietern für Discounter-Tarife mit Top-Leistung gleich mit einer netten Anpassung im Angebot. Schaut man auf die Seite von Dr. SIM , zeigt sich bei allen Tarifen eine angenehme Neuerung: Das gesamte Portfolio der Vertragstarife (Laufzeit 24 Monate) kommt jetzt mit einem deutlich erhöhten Datenvolumen daher.Das kleinste Angebot war bisher mit 10 GB ausgestattet und wurde jetzt um satte 5 GB auf 15 GB erhöht. Auch beim mittleren Tarif mit bisher 20 GB wurde 5 GB aufgestockt. Beim größten Tarif mit bisher 30 GB fällt der Bonus noch größer aus, hier sind ab jetzt 10 GB mehr geboten, sodass 40 GB versurft werden können.Der Preis ist bei Dr. SIM gleich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Wie erwähnt bleibt dieser trotz der deutlichen Erhöhung des Datenvolumens unverändert. Ferner gilt ein sogenanntes "Lifetime Pricing", der Anbieter garantiert also, dass der Monatspreis nicht angehoben wird.Und auch Klarmobil hat an seinem Angebot geschraubt. Ab sofort muss für keinen der Tarife mehr eine Anschlussgebühr bezahlt werden - eine willkommene Anpassung, die unter anderem die Buchung von Tarifen mit Monatslaufzeit deutlich flexibler und natürlich günstiger möglich macht. Klarmobil bietet alle seine Tarife entweder mit 24 Monaten Laufzeit oder gegen einen Aufpreis auch monatlich kündbar an.