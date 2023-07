Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im August 2023

Für August kündigt Disney+ mehr als 35 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights gehören Guardians of the Galaxy: Vol. 3, Star Wars: Ahsoka, Only Murders in the Building, Bob's Burgers und neue Folgen von The Bear. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Galaktische Abenteuer und Sternkriege-Ableger

Disney+: Neue Filme und Serien im August 2023

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 ab 2. August

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi - Neue Folgen ab 2. August

Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge - Staffel 1 ab 2. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 4 ab 9. August

Europa von oben - Staffel 4 ab 9. August

Die verrückte Olympiade ab 11. August

Donalds Cousin Gustav ab 11. August

Kurzbesuch bei Onkel Donald ab 11. August

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste ab 11. August

Goofy und Wilbur ab 11. August

Mickys Dampfwalze ab 11. August

Haie: Meister der Tarnung? ab 11. August

Rivalen: Haie vs. Orcas ab 11. August

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben - Staffel 1 ab 16. August

Star Wars: Ahsoka - Staffel 1 ab 23. August

Amerikas Nationalparks - Staffel 1 ab 23. August

Explorer: Verschollen in der Arktis ab 25. August

Die Tigerhaie von Maui ab 25. August

Chip und Chap: Das Leben im Park - Neue Folgen der 2. Staffel ab 30. August

Star: Neue Filme und Serien im August 2023

Comtradicao - Staffel 1-5 ab 2. August

Doctor Lawyer - Staffel 1 ab 2. August

The Randall Scandal: Love, Loathing and Vanderpump ab 4. August

Masel Tov Cocktail ab 4. August

Natural Born Killers ab 4. August

Only Murders in the Building - Staffel 3 ab 8. August

Moving - Staffel 1 ab 9. August

Mayans M.C. - Staffel 4 ab 9. August

Der fantastische Yellow Yeti - Neue Folgen der 1. Staffel ab 9. August

Jagged Mind ab 11. August

The Bear: King of the Kitchen - Staffel 2 ab 16. August

Bob's Burgers - Staffel 1-13 ab 16. August

Miguel Wants to Fight ab 16. August

Breeders - Staffel 3 ab 16. August

Der Klient ab 18. August

Vacation Friends 2 ab 25. August

Date Movie ab 25. August

Good Trouble - Staffel 5 ab 30. August

Im kommenden Monat kehren beim Streaming-Dienst des Micky-Maus-Konzerns einige namhafte Blockbuster ein, sowohl im klassischen Disney+- als auch im Start-Bereich für erwachsene Zuschauer. Unter anderem kann man sich auf Guardians of the Galaxy: Vol. 3 freuen, der an den Kinokassen über 840 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Außerdem startet die neue Star-Wars-Serie Ahsoka mit Rosario Dawson.Weiterhin steht im August eine "kulinarische Reise" im Fokus von Disney+. Zur Mitte des Monats erscheint die zweite Staffel von The Bear und insgesamt 13 Staffeln von Bob's Burger stehen zum Streamen bereit. Ebenso werden Filme und Serien wie Comtradicao, Ratatouille, The Menu und Fresh nebst Kochshows mit Gordon Ramsay oder Taste the Nation aus der Schublade geholt.Zu guter Letzt dürften sich viele Abonnenten auf die dritte Staffel von Only Murders in the Building mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez freuen. Oder aber auch eine Reihe neuer und alter Disney-Klassiker mit Goofy, Donald, Micky, Chip und Chap und vielen mehr.