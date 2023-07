Mit beinahe 60 neuen Filmen und Serie wird die Netflix-Videothek im August gut gefüllt. Zu den Highlights zählen One Piece, Heart of Stone, Valerian, Jurassic World und Ghostbusters. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts der Streaming-Plattform.

Fokus auf Action und Drama

Netflix: Neue Serien im August 2023

War Sailor: Miniserie ab 1. August

The Lincoln Lawyer: Staffel 2 - Teil 2 ab 3. August

Heartstopper: Staffel 2 ab 3. August

The Big Nailed It Baking Challenge ab 4. August

Fatal Seduction: Ausgabe 2 ab 4. August

Zombieverse ab 8. August

Painkiller ab 10. August

Behind Your Touch ab 12. August

Zuhause bei den Furys ab 16. August

Der Auserwählte ab 16. August

The Upshaws: Teil 4 ab 17. August

Mask Girl ab 18. August

Lighthouse ab 22. August

Who is Erin Carter? ab 24. August

Ragnarok: Staffel 3 ab 24. August

Miss Adrenaline: A Tale of Twins ab 30. August

One Piece ab 31. August

Destined with You ab 23. August

The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 2 ab 23. August

Guns & Gulaabs - Bald verfügbar

Risqué Business: Taiwan - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im August 2023

Soulcatcher ab 2. August

Kopf an Kopf ab 3. August

Zom 100: Bucket List of the Dead ab 3. August

Marry My Dead Body ab 10. August

Heart of Stone ab 11. August

Love, Sex and 30 Candles ab 18. August

10 Tage eines schlechten Mannes ab 18. August

Für immer Liebe² ab 23. August

Mord, wie er im Buche steht ab 25. August

Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen ab 25. August

Choose Love ab 31. August

Netflix: Neue Comedy Specials im August 2023

Jared Freid: 37 and Single ab 15. August

Netflix: Neue Dokumentationen im August 2023

Untold: Volume 3 ab 1. August

Mark Cavendish: Never Enough ab 2. August

Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen ab 2. August

Las últimas horas de Mario Biondo ab 3. August

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop ab 9. August

Down for Love ab 11. August

Johnny Depp gegen Amber Heard ab 16. August

Wie wird man 100 Jahre alt? - Die Geheimnisse der blauen Zonen ab 30. August

Netflix: Neue Animes im August 2023

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Teil 2 ab 8. August

Baki Hanma: Staffel 2 - Teil 2 ab 24. August

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im August 2023

Gabby's Dollhouse: Staffel 8 ab 7. August

Mech Cadets ab 10. August

My Dad the Bounty Hunter: Staffel 2 ab 17. August

Netflix: Neue Lizenztitel im August 2023

Der Fluch von Darkness Falls ab 1. August

Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten ab 1. August

The Little Things ab 5. August

Ein Mann namens Otto ab 6. August

The Protégé - Made for Revenge ab 7. August

The Blacklist: Staffel 10 ab 12. August

Mission: Impossible - Fallout ab 13. August

Pitch Perfect 3 ab 16. August

The First Purge ab 16. August

Jurassic World: Das gefallene Königreich ab 16. August

No Sudden Move ab 26. August

Ghostbusters: Legacy ab 27. August

Fck 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter ab 30. August

Zwei Eigenproduktionen stehen im kommenden Monat bei Netflix im Mittelpunkt - Heart of Stone und One Piece. Zum einen der neue Actionfilm mit Gal Gadot als Agentin einer friedensstiftenden Geheimorganisation, zum anderen die lang erwartete Realverfilmung des Piratenabenteuers nach dem erfolgreichen Manga von Eiichirō Oda.Ebenso zeigt sich Netflix im August mit vielen starbesetzten Filmen und Serien. Etwa der Miniserie Painkiller mit Matthew Broderick und Uzo Aduba, Ein Mann namens Otto mit Tom Hanks, The Little Things mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto sowie neuen Folgen von The Lincoln Lawyer.Viele der namhaften Streifen werden als Lizenztitel geführt und sind somit nur zeitweilig exklusiv bei Netflix zu sehen. Das gilt unter anderem auch für Blockbuster wie Valerian, The Protégé, Mission: Impossible - Fallout, Jurassic World 2, Pitch Perfect 3 und Ghostbusters: Legacy. Diese dürften früher oder später auch bei Amazon Prime Video, Disney+ und Co. durchrotieren.