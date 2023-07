Xiaomi Mi Band 7 Pro: Fitness-Tracker bei Media Markt für 65 Euro

Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr das Xiaomi Smart Band 7 Pro jetzt zum günstigen Preis von nur 65 Euro. Der beliebte Fitness-Tracker bietet ein großes OLED-Display, eine lange Akkulaufzeit sowie eine Vielzahl von Sportmodi und Sleep-Tracking. Ein tolles Angebot.

Bei einem Preispunkt von nur noch 65 Euro liegt der MediaMarkt-Deal nah am Allzeit-Bestpreis des Xiaomi Mi Band 7 Pro. Die Mi Band- bzw. Smart Band-Reihe gehört zu den beliebtesten Wearables weltweit, hier in einer Mischung aus Fitness-Tracker und Smartwatch.Das Xiaomi Smart Band 7 Pro repräsentiert die jüngste Entwicklung in der Serie der Fitness-Tracker-Armbänder von Xiaomi. Eine der Hauptverbesserungen im Vergleich zu früheren Modellen ist das vergrößerte AMOLED-Farbdisplay mit 1,64 Zoll, das eine scharfe Bildanzeige verspricht und eine bessere Lesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gewährleisten soll.Dazu trägt auch die höhere Helligkeit des Displays bei, welche sogar bei direktem Sonnenlicht eine gute Ablesbarkeit sicherstellt. Um den Nutzern ein detailliertes Fitness- und Gesundheitstracking zu ermöglichen, wurde das Smart Band 7 Pro mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet. Dazu gehören ein PPG-Herzfrequenzsensor und ein Beschleunigungssensor, die laut Hersteller präzisere Messungen bei Aktivitäten und während des Schlafes erlauben.Neben der Sensorik hat Xiaomi auch an der Energieeffizienz des Gerätes gearbeitet. Die Akkulaufzeit des Smart Band 7 Pro soll durch optimierte Energieverwaltung bis zu 12 Tage betragen. Dies wäre ein deutlicher Fortschritt gegenüber vielen anderen Fitness-Trackern und würde die Benutzerfreundlichkeit insbesondere für diejenigen erhöhen, die eine durchgehende Gesundheitsüberwachung wünschen, ohne sich über häufiges Nachladen Gedanken machen zu müssen.Darüber hinaus unterstützt das Xiaomi Smart Band 7 Pro eine Reihe von Sportmodi und ist laut Hersteller bis zu 5 Bar wasserdicht, was es zu einem potenziell vielseitigen Begleiter für viele verschiedene körperliche Aktivitäten macht. Um das Nutzererlebnis abzurunden, bietet Xiaomi eine verbesserte Version seiner Mi Fit App an. Diese App ermöglicht es Benutzern, ihre Fitnessdaten auf ihr Smartphone zu synchronisieren und eine umfassende Analyse ihrer Gesundheits- und Fitnessstatistiken zu erhalten.