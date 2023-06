Neuer Ärger für LastPass: Authentifizierungs-App sperrt Nutzer aus

Auf die Sicherheitsverletzungen beim Passwort-Manager LastPass hat das Unternehmen mit einer Maßnahme reagiert, die nun bei vielen Nutzern für Probleme sorgt. Obwohl LastPass rechtzeitig Nutzer über bevorstehende Änderungen warnte, ist nun der Aufschrei groß.

Nutzer werden zwangsweise abgemeldet

Zugriff auf Tresore scheitert

Alle Versuche erfolglos

Stellungnahme von LastPass "Nach den 2022 Vorfällen haben wir E-Mails und produktinterne Mitteilungen an unsere Kunden verschickt, in denen wir ihnen empfohlen haben, ihre MFA mit ihrer bevorzugten Authenticator-App als Vorsichtsmaßnahme zurückzusetzen. Diese Empfehlung war auch in den Sicherheitsbulletins enthalten, die wir Anfang März an unsere B2C- und B2B-Kunden verschickt haben, sowie in einer zweiten E-Mail-Mitteilung Anfang April.



Ein Teil unserer Kunden hat diese Maßnahme jedoch immer noch nicht ergriffen, sodass wir sie bei ihrer nächsten Anmeldung bei LastPass dazu auffordern, dies zu tun. Wir haben diese produktinterne Aufforderung bereits Anfang Juni gestartet, in der Hoffnung, dass sie auf mehr Resonanz stößt als unsere E-Mails."

Aufgrund möglicher Kompromittierung hat LastPass die Zurücksetzung der Authentifizierungs-App erzwungen. Der beliebte Passwort-Manager war in den vergangenen Monaten mehrfach aufgrund von Schwachstellen in die Schlagzeilen geraten. Zuletzt war dazu bekannt geworden, dass Hacker über einen Privat-PC eines Entwicklers die Firmen-Cloud angegriffen hatten und LastPass wichtige Details zu Sicherheitsvorfällen verheimlicht hatte Um nun wieder für ein besseres Sicherheitsgefühl der Nutzer zu sorgen, hat LastPass im Mai damit begonnen, Nutzer zwangsweise abzumelden. Dann mussten die Nutzer sich neu anmelden und neu authentifizieren - und die Apps zur Multifaktor-Authentifizierung wie Google Authenticator, Microsoft Authenticator oder den LastPass Authenticator zurückzusetzen.Dadurch verlieren mögliche Dritte den Zugriff auf die Daten-Tresoren der LastPass-Nutzer. Das verursacht nun aber mehr Probleme, als es löst: Betroffene melden, dass obwohl sie die Anweisungen des Unternehmens befolgt hatten, selbst nicht mehr auf ihre LastPass-Tresore zugreifen können.Die Probleme rühren von einer erzwungenen Zurücksetzung der Authentifizierungs-App her, die das Unternehmen nach einer Reihe von Sicherheitsvorfällen im vergangenen Jahr eingeführt hat.Es gibt in den diversen Foren nun Beschwerden von verwirrten und verärgerten Nutzern, die sich aus ihren Konten ausgesperrt haben. Bei der Neusynchronisierung der hinterlegten Daten der LastPass Authenticator-App, die Teil des Zurücksetzungs-Prozesses ist, haben die Nutzer festgestellt, dass LastPass neue MFA-Codes nicht erkennt und sie daher nicht auf ihre Konten zugreifen können. Master-Passwörter - die normalerweise als Sicherheitsnetz gelten - funktionieren ebenfalls nicht, und Versuche, Passwörter zurückzusetzen, sind erfolglos.Die Frustration unter den LastPass-Benutzern ist groß, denn um auf den Support zugreifen zu können, müssen die Nutzer bei ihren Konten angemeldet sein. Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer führt das quasi in eine Endlosschleife, in der man immer wieder aufgefordert wird, die Authenticator-App zurückzusetzen.LastPass erklärte nun gegenüber Bleeping Computer lediglich, warum man sich neu anmelden muss, aber nicht, wie den jetzt ausgesperrten Nutzer geholfen werden kann. Stattdessen gibt es nur eine aktualisierte Anleitung für den Prozess des Zurücksetzens.