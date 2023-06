Unlimited-Tarif: Unbegrenzt Surfen & Telefonieren für nur 14,99 Euro

Das mobile Surfen mit unbegrenzten Datenvolumen wird jetzt noch besser. Freenet und O2 werten den monatlich kündbaren Unlimited Smart-Tarif auf. Der Preis wird auf günstige 14,99 Euro pro Monat reduziert und die Geschwindigkeit auf bis zu 15 MBit/s angehoben - ein toller Deal!

O2 Free Unlimited Smart Jetzt für mtl. 14,99 Euro bei Freenet

Zum Angebot

Endlich sorglos und günstig im Internet surfen

Sinnvolles Upgrade der Geschwindigkeiten

Der O2 Free Unlimited Smart-Tarif im Detail:

Unbegrenztes LTE Datenvolumen (15 Mbit/s)

Allnet-Flat für Telefonie & SMS inkl. EU-Roaming

VoLTE, WLAN-Calls & eSIM-Option

Gut ausgebautes O2-Netz (Telefónica)

Monatlich nur 14,99 Euro, ab dem 25. Monat 42,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Tarif monatlich kündbar!

Jetzt bei Freenet abschließen

Freenet-Angebot gilt nur für begrenzte Zeit

O2 Free Unlimited Smart Jetzt für mtl. 14,99 Euro bei Freenet

Zum Angebot

Vielsurfern, die im LTE-Netz nicht auf die absolute Maximalgeschwindigkeit angewiesen sind, stellt der Mobilfunk-Discounter einmal mehr den O2 Free Unlimited Smart-Tarif mit einem Rabatt von aktuell 65 Prozent bereit. Anstelle der sonst üblichen Grundgebühr von 42,99 Euro werden nur noch 14,99 Euro pro Monat fällig.Die Ersparnis liegt bei monatlich 28 Euro bzw. 672 Euro über den kompletten Rabattzeitraum von zwei Jahren. Doch muss man sich nicht zwangsweise 24 Monate an Freenet binden, denn der Tarif ist stets mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. Erst ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf den ursprünglichen Preis von 42,99 Euro.Der O2 Free Unlimited Smart erhält von Freenet nicht nur im Download eine höhere Datenrate von bis zu 15 Mbit/s, auch im Upload wird von einst 5 Mbit/s auf 10 Mbit/s beschleunigt. Schon früher war das Tempo für das mobile Surfen im Internet, Messaging, Social-Media, Musik- und Video-Streaming, Podcasts, Internetradio und Co. vollkommen ausreichend. Nun legt man zur Sicherheit und in Anbetracht technologischer Aufwertungen diverser Dienste noch einmal nach.Die weiteren "Rundum sorglos"-Services von Freenet bleiben ebenfalls erhalten. Nach bekannter Manier sind Funktionen wie VoLTE (Voice-over Long-Term Evolution), WLAN-Anrufe (Wi-Fi Calls), das EU-Roaming, die Wahl zwischen traditioneller SIM und eSIM sowie eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle Netze enthalten. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird allerdings nicht erstattet. Doch wer in diesen kleinen sauren Apfel beißt, sichert sich die Vorteile eines monatlich kündbaren O2-Tarifs Den Handyvertrag für den o2 Unlimited Smart-Tarif vom Mobilfunkanbieter Freenet gibt es nur für kurze Zeit mit dem Extra-Rabatt in Höhe von 65 Prozent. Wer also auf der Suche nach einem günstigen Handytarif ist und sich über seinen Datenverbrauch keine Gedanken machten möchte, sollte sich das Angebot zeitnah genauer ansehen.