Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Neuer Trailer zum Release

Nintendo legt heute einen Klassiker der Wii U in einer erweiterten Version für die Nintendo Switch neu auf: Ab sofort ist Super Mario 3D World + Bowser's Fury für die auch weiterhin sehr beliebte Konsole erhältlich. Das Spiel bringt im Vergleich zum Original Verbesserungen und neue Inhalte mit sich bringt. Auch der obligatorische Launch-Trailer ist pünktlich am Start.Super Mario 3D World erschien erstmals im November 2013 für die Wii U, erreichte dort aber vor allem wegen der recht geringen Verbreitung der Konsole nicht den Erfolg, den Nintendo erwartet hatte. Nun erscheint das 3D-Abenteuer des Klempners noch einmal als verbesserte Version für die Switch. Charaktere können jetzt schneller rennen und dank einer Super-Glocke sogar höher klettern. Im neuen Modus "Bowser's Fury" muss sich Mario mit Bowser Junior verbünden, um dessen wildgewordenem Vater Einhalt zu gebieten.Ebenfalls neu ist der Multiplayer, in dem bis zu vier Spieler lokal und online gemeinsam das Feenland erkunden. Super Mario 3D World + Bowser's Fury ab dem12.Februar 2021 mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren für die Nintendo Switch erhältlich.