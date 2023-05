Media Markt: Samsung-Smartphone mit 50 MP & 120 Hz für 199 Euro

Das Samsung Galaxy A23 5G wird jetzt bei Media Markt für nur 199 Euro verkauft. Zu den Vorteilen des beliebten Einsteiger-Smartphones zählen das 6,6 Zoll Display mit FHD+-Auflösung und 120 Hz, eine 50-Megapixel-Kamera und ein schneller Snapdragon Octa-Core-Prozessor.

Samsung Galaxy A23 5G Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Weitere Infos zum Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23 5G Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Samsung

Im Preisvergleich kann das Angebot aus dem Online-Shop von Media Markt überzeugen. Bei anderen Händlern werden oft bis zu 30 Euro mehr fällig. Somit erreicht man mit nur 199 Euro den Bestpreis. Tipp: Die Samsung Pro Plus MicroSD (256 GB) für 27 Euro mitnehmen.Das Samsung Galaxy A23 5G ist ein Mittelklasse-Smartphone, das im September 2022 veröffentlicht wurde. Das Gerät verfügt über ein 6,6-Zoll PLS-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2408 Pixeln und 120 Hz Bildwiederholrate, geschützt durch Corning Gorilla Glass 5. Angetrieben wird das Smartphone durch den Qualcomm Snapdragon 695 5G Chipsatz mit einer Octa-Core CPU und der Adreno 619 GPU.Es läuft auf Android 12 und ist auf Android 13 aufrüstbar. Das Gerät ist in verschiedenen Speicherkonfigurationen erhältlich, im Fall von Media Markt mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Zudem gibt es einen microSD-Kartensteckplatz für zusätzlichen Speicher. Es unterstützt LTE und 5G-Netzwerke und kann zudem als Dual-SIM-Gerät eingesetzt werden.Die Kamera des Samsung Galaxy A23 5G besteht aus einer Quad-Kamera auf der Rückseite mit einem 50 MP Weitwinkel-Hauptobjektiv und einer 8 MP Selfie-Kamera. Das Gerät verfügt über eine Reihe von Sensoren, darunter einen seitlich montierten Fingerabdrucksensor, einen Beschleunigungssensor, einen Gyrosensor und einen Kompass.Das Gerät ist mit einem 5000 mAh Li-Po Akku ausgestattet, der eine kabelgebundene Aufladung von 25 Watt unterstützt. Das Gerät ist in den Farben Schwarz, Weiß, Pfirsich und Blau erhältlich, wobei Media Markt lediglich die schwarze Farbvariante im Preis auf 199 Euro senkt und on top seinen Displayschutz-Service gratis anbietet.