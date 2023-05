Für kurze Zeit: Samsung Galaxy Watch 5 bei Media Markt für 159 Euro

Die beliebte Samsung Galaxy Watch 5 wird im Media Markt Online-Shop für günstige 159 Euro verkauft. Doch das Angebot ist nur noch wenige Tage gültig. Ein toller Deal für eine Smartwatch mit langer Akkulaufzeit, vielen Sportmodi, Sleep-Tracking und Herzfrequenzsensor.

Samsung Galaxy Watch 5 (44mm) Jetzt für 159 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy Watch 5 (40mm) Jetzt für 169 Euro bei Media Markt

Media Markt Angebote: Details zur Samsung Galaxy Watch 5

Im Preisvergleich hat Media Markt noch immer die Nase vorn und überzeugt mit seinem aktuellen Bestpreis von nur 159 Euro nach einem Direktabzug von 75 Euro, derberechnet wird. Der Smartwatch-Rabatt gilt dabei nur bis zum 31. Mai 2023.Die Samsung Galaxy Watch 5, die im August 2022 auf den Markt gebracht wurde, ist mit dem Android Wear OS 3.5 und der One UI Watch 4.5 ausgestattet. Sie kommt mit einer 1,4-Zoll-Super-AMOLED-Anzeige mit einer Auflösung von 450 x 450 Pixeln und ist in zwei Größen erhältlich: 40mm und 44mm . Beide Modelle sind mit einem Exynos W920-Chipsatz, 1,5GB RAM und 16GB internem Speicher ausgestattet.Sie verfügt über eine Vielzahl von Sensoren, einschließlich Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Herzfrequenzmesser, Barometer und Hauttemperatursensor. Das Gerät hat eine Akkukapazität von 410 mAh und bietet Funktionen wie drahtloses Laden, NFC, GPS und Bluetooth 5.2. Sie ist in den Farben Graphit, Silber, Pink Gold und Saphir erhältlich.Die Galaxy Watch 5 präsentiert sich mit einer Reihe einzigartiger Merkmale und Verbesserungen gegenüber dem vorherigen Modell. Sie bietet eine verbesserte Akkulaufzeit und einen neuen, infrarotbasierten Hauttemperatursensor. Das Modell Watch 5 Pro bietet sogar eine noch größere Akkukapazität von 590 mAh, die bis zu drei Tage Akkulaufzeit bieten könnte. Die Watch 5 weist ähnliche Abmessungen wie die vorherigen Watch 4 Modelle auf, ist jedoch ein paar Gramm schwerer.Darüber hinaus ist die physische Drehringfunktion, die in der klassischen Watch 4 vorhanden war, in der Watch 5 nicht mehr vorhanden und wurde durch ein Touch-Bezelsystem ersetzt. Samsung hat auch auf Saphirkristall für die Watch 5 umgestellt, was eine 60% höhere Härte und eine verbesserte Kratzfestigkeit verspricht.