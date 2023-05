Bestpreis: Samsung Galaxy Watch 5 bei Media Markt für 159 Euro

Durch einen Cashback von bis zu 75 Euro ist die Samsung Galaxy Watch 5 bei Media Markt jetzt zum Bestpreis erhältlich. Für nur 159 Euro erhält man die beliebte Smartwatch mit OLED-Display, Herzfrequenzsensor, vielen Sportmodi, Sleep-Tracking und Co. Ein echtes Schnäppchen!

Media Markt Angebote: Interessante Infos zur Samsung Galaxy Watch 5

Schnell sein lohnt sich, da der Direktabzug im Online-Shop von Media Markt nur noch bis zum 31. Mai gültig ist. Übrigens: Der Rabatt erfolgt erst im Warenkorb. Für das beliebtere 44-Millimeter-Modell und die LTE-Variante liegt der Nachlass bei 75 Euro, die kompaktere 40-Millimeter-Variante ist um weitere 50 Euro reduziert.Die Samsung Galaxy Watch 5 ist die neueste Ergänzung zur Reihe der Samsung-Smartwatches, die für ihre Vielseitigkeit und hohe Qualität bekannt sind. Diese jüngste Generation hebt sich mit mehreren einzigartigen Verbesserungen und Features von ihren Vorgängern ab. Die Uhr wurde für Benutzer konzipiert, die sowohl Fitness- als auch Lifestyle-Funktionen suchen, und bietet eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Android- als auch iOS-Geräten funktionieren.Die Galaxy Watch 5 zeichnet sich durch ihre Gesundheits- und Wellness-Tracking-Funktionen aus. Sie verfügt über einen erweiterten Herzfrequenzmesser, einen Blutsauerstoffsensor, Schlafüberwachungsfunktionen und einen neuen Stressmanagement-Tracker. Ebenso wurde die Akkulaufzeit verbessert, sodass die Uhr nun bis zu 40 Stunden bei normaler Nutzung halten kann. Die Uhr kommt zudem mit einem verbesserten Wasserschutz, was sie ideal fürs Schwimmen und andere Wasseraktivitäten macht. Zusätzlich ist sie mit vielen Sportmodi der perfekte Begleiter beim Laufen, Fahrradfahren, im Fitnessstudio oder beim Wandern.Abseits der vielen Gesundheitsfunktionen punktet die Samsung Galaxy Watch 5 mit ihrem eleganten Design und ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie bietet ein rundes AMOLED-Display, das sich hervorragend zur Anzeige von Nachrichten, Benachrichtigungen und Gesundheitsdaten eignet. Ferner ist die Uhr in mehreren Farben und Armbandoptionen erhältlich, was Benutzern ermöglicht, sie an ihren persönlichen Stil anzupassen. Die Watch5 unterstützt zu guter Letzt eine Reihe von Drittanbieter-Apps, was ihre Funktionen erweitert und eine hohe Anpassungsfähigkeit bietet.