Abverkauf: LG OLED C2 55" bei Media Markt ab sofort zum Tiefpreis

Bei Media Markt sinkt der Preis des beliebten 4K-Fernseher LG OLED C2 im 55-Zoll-Format auf nur noch 1199 Euro. Der Tiefpreis wird im Online-Shop ganz ohne Cashback oder Gutscheine ermöglicht. Gratis erhaltet ihr zudem die LG Premium-Fernbedienung - ein starkes Angebot.

Nach langer Zeit unterschreitet der LG OLED 55 C2 7LA (55 Zoll) endlich die 1200-Euro-Grenze. Auch im Preisvergleich kann sich der Deal sehen lassen. Nicht nur überzeugt der Sparpreis von nur 1199 Euro , auch die kostenlose Dreingabe der LG PM22GN Premium Magic Remote (sonst ca. 80 Euro) kann sich sehen lassen.Der LG OLED55C27LA ist ein herausragender 55-Zoll 4K OLED-Fernseher aus dem Hause LG, der 2022 auf den Markt gebracht wurde. Mit seiner erstklassigen Bildqualität, dank selbstleuchtender Pixel und Evo-Panel, bietet der OLED55C27LA eine beeindruckende Farbgenauigkeit, exzellente Schwarzwerte und einen weiten Betrachtungswinkel. Der Fernseher verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz und unterstützt HDR10, Dolby Vision und HLG, was ein zeitgemäßen Seherlebnis garantiert. Darüber hinaus ist er mit dem neuesten α9 Gen 4 KI-Prozessor ausgestattet, der sowohl Bild- als auch Tonqualität optimiert.Im Bereich der Konnektivität bietet der LG OLED55C27LA eine umfangreiche Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich vier HDMI 2.1-Anschlüssen, die eARC, ALLM, VRR und 4K bei 120 Hz unterstützen, was ihn zu einer idealen Wahl für Gaming-Enthusiasten macht. Das integrierte webOS 22 Betriebssystem ermöglicht eine nahtlose Navigation und Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und weiteren.Mit integriertem Google Assistant und Amazon Alexa, sowie Unterstützung für Apple AirPlay 2 und HomeKit, erlaubt der LG OLED55C27LA eine einfache und komfortable Steuerung mit Sprachbefehlen und die Integration in das heimische Smart Home System.