Stark reduziert: Dyson V10 Absolute bei Media Markt zum Sparpreis

Im Online-Shop von Media Markt sinken die Preise für Dyson-Staubsauger. Besonders günstig wird unter anderem der Dyson V10 Absolute (2022) verkauft. Der Akkusauger überzeugt mit einer starken Saugleistung und einem vielseitigen Zubehörpaket für nur 449 Euro.

Im Preisvergleich gehört Media Markt zu den günstigsten Online-Shops, die den Dyson V10 Absolute (2022) sofort und versandkostenfrei ausliefern können und zudem alternativ auch eine Abholung in den Filialen vor Ort zulassen.Der Dyson V10 Absolute (2022) ist ein kabelloser Staubsauger, der sich durch seine hohe Saugkraft, lange Akkulaufzeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Das Gerät verfügt über einen leistungsstarken digitalen V10-Motor mit 525 Watt, der eine beeindruckende Saugkraft bietet und somit sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen effektiv reinigt.Die innovative 14-zellige Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, was ausreichend Zeit für die Reinigung eines durchschnittlichen Haushalts bietet. Zusätzlich sorgt die Dyson-Technologie der Stufe 2 Radial Cyclone für die effiziente Trennung von Luft und Schmutz, wodurch die Reinigungsleistung nochmals gesteigert wird.Der Dyson V10 Absolute (2022) punktet auch durch seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Das leichte Design ermöglicht eine einfache Handhabung, während die verschiedenen Aufsätze die Anpassung an unterschiedliche Oberflächen und Reinigungsbedürfnisse ermöglichen. Dazu gehören eine Direktantriebsbürste, eine Fluffy-Bürste, eine Kombidüse und eine Fugendüse.Für schwer zugängliche Stellen oder die Reinigung von Polstermöbeln kann der Staubsauger schnell in einen Handstaubsauger umgewandelt werden. Die hygienische Behälterentleerung erlaubt eine einfache Entnahme des Schmutzes ohne direkten Kontakt, und der waschbare Filter gewährleistet eine dauerhaft hohe Filterleistung.