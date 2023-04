Media Markt: AVM Fritz!Repeater mit Wi-Fi 6 ab sofort zum Tiefpreis

Anlässlich der "AVM-Feiertage" sinken bei Media Markt die Preise für beliebte WLAN-Verstärker. Reduziert sind unter anderem der Fritz!Repeater 1200 AX und das Flaggschiff Fritz!Repeater 6000 AX. Praktisch für alle FritzBox-Nutzer startet man preislich bereits ab 69 Euro.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Jetzt für 69 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

AVM FRITZ!Repeater 6000 AX Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum Fritz!Repeater 1200 AX und 6000 AX

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Jetzt für 69 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

AVM FRITZ!Repeater 6000 AX Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

AVM

Im Online-Shop von Media Markt sind uns vor allem zwei Angebote besonders aufgefallen, die auch im Preisvergleich überzeugen können. Aktuell erhält man den AVM Fritz!Repeater 1200 AX für nur 69 Euro und den Fritz!Repeater 6000 AX für 199 Euro . Um den Rabatt zu sehen, müsst ihr euch in euren MediaMarkt-Account einloggen.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein leistungsstarker WLAN-Repeater, der das heimische Netzwerk durch seine innovative WiFi-6-Technologie (802.11ax) erheblich erweitert und verbessert. Mit einer kombinierten Geschwindigkeit von bis zu 1.200 Mbit/s bietet er eine deutlich höhere Bandbreite und Reichweite als seine Vorgänger.Dank der Mesh-Technologie kann der Repeater nahtlos in ein bestehendes Fritz!Box-Netzwerk integriert werden, wodurch eine nahtlose Übergabe der WLAN-Verbindung zwischen den Geräten ermöglicht wird. Der Fritz!Repeater 1200 AX ist zudem mit zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen ausgestattet, die eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu Netzwerkgeräten wie PCs, Spielekonsolen oder Smart-TVs ermöglichen.Der AVM Fritz!Repeater 6000 AX hingegen ist das High-End-Modell der Fritz!Repeater-Serie und bietet eine beeindruckende kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 6.000 Mbit/s. Dieses leistungsstarke Gerät ist ideal für anspruchsvolle Nutzer, die ein großes Heimnetzwerk betreiben oder besonders schnelle Datenübertragungsraten benötigen.Der FritzBox-Verstärker unterstützt ebenfalls WiFi-6-Technologie und Mesh-Technologie, was eine einfache Integration in bestehende Fritz!Box-Netzwerke und reibungslosen WLAN-Wechsel zwischen Geräten ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Gerät über vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und einen 2,5-Gigabit-Multi-Gigabit-Anschluss, um High-Speed-Verbindungen für kabelgebundene Geräte bereitzustellen.