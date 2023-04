Media Markt: AVM Fritz!Repeater mit Wi-Fi 5/6 jetzt stark reduziert

Zum Wochenende senkt Media Markt erneut den Preis für dieser WLAN-Repeater von AVM. Der Fritz!Repeater 2400 und der Fritz!Repeater 1200 AX sind dabei besonders günstig zu haben. Eine gute Ergänzung für das heimische Wi-Fi 5 / 6 in Verbindung mit einer FritzBox.

AVM Fritz!Repeater 2400 Jetzt für 81 Euro bei Media Markt

AVM Fritz!Repeater 1200 AX Jetzt für 78 Euro bei Media Markt

Mehr Details zum AVM Fritz!Repeater 2400 und 1200 AX

Im Vergleich zu anderen Online-Shops punktet Media Markt vor allem mit dem Preis für den AVM Fritz!Repeater 2400 - es werden nur noch 80,99 Euro fällig. Einzige Voraussetzung ist das Registrieren bzw. Einloggen in einen Media-Markt-Account. Mit 78 Euro ist zudem auch der Fritz!Repeater 1200 AX mit Wi-Fi 6 weiterhin erschwinglich.Der AVM Fritz!Repeater 2400 ist ein leistungsstarker WLAN-Verstärker, der entwickelt wurde, um die Reichweite und Geschwindigkeit Ihres vorhandenen WLAN-Netzwerks zu erhöhen. Das Gerät verwendet Dual-Band-Technologie (2,4 GHz und 5 GHz) und unterstützt WLAN-AC- und WLAN-N-Standards, um Datenraten von bis zu 1733 Mbit/s auf 5 GHz und 600 Mbit/s auf 2,4 GHz zu erreichen. Durch das benutzerfreundliche Design und die Integration von AVMs Mesh-Technologie kann der Fritz!Repeater 2400 nahtlos in bestehende Fritz!Box-Netzwerke integriert werden, um eine stabile und erweiterte WLAN-Abdeckung für alle verbundenen Geräte zu gewährleisten.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein weiteres Modell aus der Fritz!Repeater-Serie und bietet eine verbesserte WLAN-Abdeckung für den Heimgebrauch. Dieser Repeater unterstützt den neueren WLAN-AX-Standard (Wi-Fi 6) sowie die WLAN-AC- und WLAN-N-Standards, um eine erhöhte Netzwerkgeschwindigkeit und Effizienz zu ermöglichen. Mit einer maximalen Datenrate von 2400 Mbit/s auf 5 GHz und 600 Mbit/s auf 2,4 GHz bietet der Fritz!Repeater 1200 AX eine solide Leistung für die meisten Heimnetzwerke. Wie der Fritz!Repeater 2400 ist auch der 1200 AX mit AVMs Mesh-Technologie ausgestattet und kann einfach in Fritz!Box-Netzwerke integriert werden, um eine verbesserte WLAN-Abdeckung und -Leistung im gesamten Haushalt zu gewährleisten.