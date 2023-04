Philips Hue: Media Markt verkauft Lightstrip+ Set für nur 65 Euro

Einmal mehr sinkt der Preis für den Philips Hue Lightstrip+ bei Media Markt auf nur noch 64,99 Euro. Verkauft wird der beliebte Leuchtstreifen im 3-Meter-Bundle. Die Integration ins Smart-Home erfolgt wahlweise per Hue Hub oder Bluetooth. Wir haben die Details zum Angebot.

Wer seine Beleuchtung im Smart-Home aufrüsten möchte, der sollte sich den Deal zum Philips Hue Lightstrip Plus für nur noch 65 Euro auf jeden Fall genauer ansehen. Optional ist auch die Hue Bridge reduziert und Philips gewährt eine 100 Tage Geld-zurück-Garantie.Der Philips Hue Lightstrip Plus ist ein flexibles, smartes Beleuchtungssystem, das dem Nutzer ermöglicht, seine Umgebung individuell und kreativ zu gestalten. Die LED-Leisten können auf unterschiedlichen Oberflächen und in verschiedenen Formen angebracht werden und bieten eine breite Palette von Farben (White and Color Ambiance) und Helligkeitsstufen.Mit der zugehörigen Philips Hue App lassen sich die Lichtstreifen einfach steuern und anpassen, wodurch ein einzigartiges Ambiente in Wohnräumen, Büros oder anderen Räumlichkeiten geschaffen werden kann. Die Lightstrips sind zudem mit gängigen Smart-Home-Systemen kompatibel, sodass sie nahtlos in das bestehende Ökosystem integriert werden können.Die Installation des Philips Hue Lightstrip Plus ist unkompliziert und erfordert kein technisches Know-how. Die Leisten können leicht zugeschnitten und auf die gewünschte Länge gebracht werden, wodurch sie optimal an den vorgesehenen Platz angepasst werden können. Neben der App-Steuerung können die Lichtstreifen auch über Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit (Siri) bedient werden, was eine bequeme Steuerung ermöglicht.Mit den zahlreichen Funktionen, wie Synchronisation mit Musik oder Filmen, kann der Philips Hue Lightstrip+ das Nutzererlebnis weiter verbessern und die Atmosphäre in den Räumlichkeiten auf ein neues Level heben.