Media Markt: PlayStation 5 mit God of War Ragnarök stark reduziert

Das Bundle aus PS5-Konsole und God of War Ragnarök sinkt endlich im Preis. Media Markt verkauft das Paket mit der Disc-Version der PlayStation 5 und dem beliebten Exklusivtitel jetzt für nur noch 569 Euro. Dabei ist das Bundle sofort und versandkostenfrei lieferbar.

PS5 + God of War Ragnarök Jetzt für 569 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zur PlayStation 5 und God of War Ragnarök

PS5 + God of War Ragnarök Jetzt für 569 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Sony

Nachdem im Online-Shop von Media Markt bereits günstige PlayStation 5-Pakete mit Hogwarts Legacy und Resident Evil 4 Remake geschnürt wurden, folgt nun das Bundle mit God of War Ragnarök. Von 619 Euro geht es runter auf 569 Euro - ein gutes Angebot.Die PlayStation 5 (PS5) überzeugt bis heute aufgrund ihrer beeindruckenden technischen Spezifikationen und ihrem umfangreichen Spielekatalog. Sie ist in zwei Varianten erhältlich, das MediaMarkt-Bundle kommt mit der Standardversion samt Ultra-HD Blu-ray-Disc-Laufwerk. Die PS5 bietet eine leistungsstarke AMD-GPU, die Raytracing, 4K-Gaming, HDR und 120 FPS ermöglicht, sowie eine schnelle SSD, die Ladezeiten erheblich verkürzt und nahtlose Spieleerlebnisse bietet. Mit 3D-Audio, haptischem Feedback und adaptiven Triggern im DualSense-Controller wird das Gaming noch immersiver gestaltet.God of War Ragnarök, entwickelt vom Santa Monica Studio, ist ein hochgelobtes Action-Adventure-Spiel und der fünfte Hauptteil der erfolgreichen God of War-Reihe, das exklusiv für die PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht wurde. In diesem epischen Fortsetzungsband schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle des legendären Kriegers Kratos und seinem Sohn Atreus, die sich auf eine gefährliche Reise durch die nordische Mythologie begeben.