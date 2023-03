AVM FritzBox 7590 AX: DSL-Router bei Media Markt zum Tiefpreis

Media Markt reduziert den Preis der AVM FritzBox 7590 AX auf nur noch 199 Euro. Dabei legt man im Online-Shop die smarte LED-Glühbirne Fritz!Dect 500 direkt mit ins Paket. Ein solider und günstiger Einstieg in die Fritz-Welt samt Wi-Fi 6 und Smart Home am DSL-Anschluss.

Während die FritzBox 7590 AX von anderen Händlern aktuell für mindestens 249 Euro verkauft wird, kann sich das Media Markt-Angebot in Kombination mit der Fritz!Dect 500-LED für nur 199 Euro wirklich sehen lassen. Ein toller Deal für Schnäppchenjäger.Die AVM Fritz!Box 7590 AX ist ein leistungsstarker WLAN-Router, der die neueste Wi-Fi 6 (WLAN AX) Technologie unterstützt und damit höhere Datenraten, verbesserte Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten ermöglicht. Dieses Modell ist ideal für anspruchsvolle Heimnetzwerke, da es eine Vielzahl von Schnittstellen und Funktionen bietet, einschließlich Gigabit Ethernet, USB 3.0, Telefonie- und DECT-Integration. Die Fritz!Box 7590 AX unterstützt zudem VDSL-Supervectoring 35b, wodurch Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s erreicht werden können. Die benutzerfreundliche Fritz!OS-Software ermöglicht eine einfache Einrichtung und Verwaltung, während die regelmäßigen Updates (z.B. FritzOS 7.51) für Sicherheit und neue Funktionen sorgen.Das AVM FRITZ!DECT 500 ist eine intelligente LED-Lampe, die in Kombination mit einer kompatiblen Fritz!Box, wie der 7590 AX , verwendet werden kann. Die Lampe bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, die Helligkeit und Farbtemperatur stufenlos anzupassen, um für jede Situation das richtige Licht zu schaffen. Durch die Integration in das Fritz!DECT-Netzwerk können Nutzer ihre Beleuchtung über die Fritz!Box, die MyFRITZ!App oder die FRITZ!Fon-Telefone steuern und programmieren. Darüber hinaus kann die FRITZ!DECT 500 auch in Smart-Home-Szenarien und Automatisierungen eingebunden werden, um beispielsweise das Licht nach einem bestimmten Zeitplan ein- und auszuschalten oder auf Ereignisse wie das Öffnen einer Tür zu reagieren.