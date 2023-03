Klarmobil startet Cashback-Offensive: Bis zu 150 Euro sparen, so geht's

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil hat für seine Allnet-Flats eine neue Spar-Aktion aufgelegt. Wer mit dem spitzen Bleistift rechnet, kann dabei ein gutes Schnäppchen machen - allerdings gilt das nur für bestimmte Laufzeitverträge

150 Euro Cashback = Ersparnis von 6,25 Euro monatlich

Cashback-Offensive:

Allnet-Flat mit 15 GB LTE 50 für 14,99 Euro monatlich und 50 Euro Cashback

Allnet-Flat mit 25 GB LTE 50 für 19,99 Euro monatlich und 100 Euro Cashback

Allnet-Flat mit 40 GB 5G für 29,99 Euro monatlich und 150 Euro Cashback

Alle Tarife enthalten SMS- und Telefonie-Flat

24 Monate Laufzeit

Anschlusspreis einmalig 19,99 Euro

Direkt zur Angebotsseite bei Klarmobil

So funktioniert die Auszahlung des Cashbacks:

"Den genauen Zeitraum erhalten Sie nach Aktivierung des Vertrags automatisch via SMS. Um das Cashback zu erhalten, schicken Sie im Teilnahmezeitraum eine SMS mit ‚Cashback‘ an die Kurzwahl 61131. Der Geldbetrag wird dann auf das uns bekannte Bankkonto überwiesen. Falls der Mobilfunkvertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit beendet wird, behält sich die Klarmobil GmbH vor, bereits ausgezahltes Cashback anteilig zurückzufordern."

Klarmobil startet jetzt die große Cashback-Offensive : Bis zu 150 Euro kann man sich beim Abschluss eines Vertrags bei Klarmobil sichern. Diese neue Aktion läuft ab sofort und ist besonders für die Allnet-Flat mit 40 GB Datenvolumen und 5G-Geschwindigkeit interessant.Für diesen Vertrag zahlt man regulär 29,99 Euro im Monat und bekommt damit Telefonie- und SMS-Flat und 40 GB Daten mit maximal 150 Mbit/s. Dazu kommt einmalig bei Vertragsabschluss der Anschlusspreis von 19,99 Euro. Die Mindestvertragsdauer ist 24 Monate.150 Euro Cashback gibt es, was rein rechnerisch für jeden Monat eine Ersparnis von 6,25 Euro ergibt. Damit ergibt sich also ein Preis von 23,74 Euro monatlich - das ist ein absolut konkurrenzfähiges Angebot für einen 5G-Tarif. Zum Vergleich: Bei Vodafone direkt zahlt man derzeit für eine Allnet-Flat mit 30 GB und 5G monatlich 49,99 Euro Klarmobil bietet alle Tarife im D-Netz an. Damit hast du auch eine garantiert gute Abdeckung und 5G bereits an vielen Standorten. Informationen zum Netz und zur Abdeckung findet man bei Klarmobil Aber Achtung! Nach den 24 Monaten Mindestvertragsdauer erhöhen sich die Monatspreise - um das zu umgehen, sollte man dann rechtzeitig kündigen.Um die Auszahlung muss sich der Kunde selbst kümmern. Der Cashback-Antrag muss im Zeitraum von Beginn des 4. Vertragsmonats bis Ende des 6. Vertragsmonats erfolgen, erklärt Klarmobil auf der Webseite zum Angebot. Dort heißt es:Eine weitere interessante Alternative gibt es noch für den 5G-Tarif: Klarmobil bietet die Allnet-Flat mit 40 GB für 34,99 Euro monatlich an , wenn man sich nicht lange binden und lieber monatlich kündigen möchte. Für die monatlich kündbaren Angebote gibt es zwar kein Cashback, es lohnt sich aber, wenn man nur kurzfristig einen Tarif buchen möchte.