Windows hat ein Problem mit der Euro-Einführung in Kroatien

Seit fast zehn Jahren ist Kroatien Mitglied der Europäischen Union und seit dem Jahreswechsel auf 2023 übernahm der Euro als offizielle neue Landeswährung. Bei Microsoft ist das noch nicht angekommen: Es gibt für alle Windows-Versionen erhebliche Probleme beim Wechsel.

Übergangslösung empfohlen

Möglicherweise wird eine nicht erwartete Währung angezeigt Auf Windows-Geräten, deren Gebietsschema auf Kroatien eingestellt ist, wird möglicherweise nicht die richtige Standardwährung angezeigt oder verwendet. Dies kann sich auf Anwendungen auswirken, die die Währung des Geräts für Einkäufe oder andere Transaktionen abrufen.



Anfang dieses Jahres ist Kroatien der Eurozone beigetreten und hat seine Währung von Kuna auf Euro umgestellt. Die Windows-Gebietsschema-Daten für Kroatien werden in Kürze für diese Änderung aktualisiert.



Abhilfe: Das Ändern der Währung in Windows kann helfen. Dies kann über die Systemsteuerung von Windows erfolgen:



Öffnen Sie die Einstellungen für die "Windows-Region". Dies kann auf eine der folgenden Weisen geschehen:

Öffnen Sie die "Systemsteuerung" im Startmenü und wählen Sie unter "Uhr und Region" den Punkt "Datums-, Zeit- oder Zahlenformate ändern".

Halten Sie auf Ihrer Tastatur die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie dann den Buchstaben R. Dadurch wird das Fenster "Ausführen" geöffnet. Geben Sie INTL.CPL in das Feld Öffnen ein,

Wählen Sie in den Regionseinstellungen eines der 2 Gebietsschemata für Kroatien aus:

Kroatisch (Bosnien und Herzegowina)

Kroatisch (Kroatien)

Klicken Sie im selben Fenster auf die Schaltfläche "Zusätzliche Einstellungen". Klicken Sie dort auf die Registerkarte "Währung".

Ändern Sie das Währungssymbol von "KN" in Euro, "€".

In einigen Anwendungen ist es auch möglich, die Währung manuell zu ändern. Dadurch wird zwar nicht die Standardwährung des Geräts geändert, aber die Anwendung kann mit der gewünschten Währungspräferenz verwendet werden. Einige Anwendungen lassen diese manuelle Änderung möglicherweise nicht zu. Bitte sehen Sie sich die Einstellungen und die Dokumentation für Ihre Anwendungen an.



Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.



Betroffene Plattformen: Client: Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H2; Windows 10, Version 20H2; Windows 10, Version 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, Version 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H2; Windows 10, Version 20H2; Windows 10, Version 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, Version 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Server: Windows Server 2022; Windows Server, Version 20H2; Windows Server, Version 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Die bisherige Landeswährung Kuna wurde zum 1. Januar 2023 vom Euro abgelöst - das stand schon lange fest. Nun hat Microsoft bestätigt, dass sie aufgrund dieser Umstellung mit unvorhergesehenen Problemen zu kämpfen haben.Betroffen sind laut Microsoft alle Windows-Versionen sowohl für Unternehmen als auch für Endverbraucher von Windows 8 bis Windows 11. Windows zeigt dabei nicht die erwartete Währung an. Das betrifft derzeit zwar nur Geräte, deren Gebietsschema auf Kroatien eingestellt sind - dafür aber alle der Nutzer.Windows zeigt dabei unter Umständen die falsche Währung an. Es heißt in diesem Zusammenhang: Der Nutzer sollte sich darauf einstellen, dass zwar der Euro angezeigt wird, aber in Wirklichkeit Kuna richtig wäre - oder eben andersherum. Microsoft will dieses Dilemma in Kürze mit einem neuen Update beheben. Das wird vermutlich zum März-Patch-Day in wenigen Tagen veröffentlicht. Bis dahin wird allen Nutzern mit der kroatischen Landeseinstellung empfohlen, eine Übergangslösung zu verwenden.Im Windows Release-Health-Dashboard heißt es dazu