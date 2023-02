Media Markt: Samsung Galaxy Watch 5 jetzt für günstige 199 Euro

Bei Media Markt sinkt zum Wochenende der Preis der Samsung Galaxy Watch 5 auf nur noch 199 Euro. Damit erreicht die Smartwatch mit 40-Millimeter-Gehäuse, allerlei Sportfunktionen, Schlafanalyse, Schrittzähler, Herzsensor und Co. erneut einen günstigen Tiefstpreis.

Die kompakte 40mm-Version der Samsung Galaxy Watch 5 kann sich im Weekend-Sale von Media Markt durchaus sehen lassen. Zu einem Preis von nur 199 Euro liegt der Elektronikhändler unter der Konkurrenz. Und das bei allen Farben der Smartwatch.Die Samsung Galaxy Watch 5 ist eine Smartwatch mit zahlreichen Funktionen zur Unterstützung eines bewussten Lebensstils. Eine Schlafanalyse ermöglicht es, die Schlafphasen zu erfassen und Schnarchen zu erkennen. Der BioActive Sensor kann die Herzfrequenz optisch sowie elektrisch messen und mittels bioelektrischer Impedanzanalyse den Körperfettanteil und das Gewicht der Skelettmuskulatur erfassen. Die Uhr zählt auch Schritte und Kalorien und unterstützt über 90 verschiedene Sportarten sowie -übungen. Das Display aus Saphirglas ist im Vergleich zum Vorgängermodell 1,6 Mal widerstandsfähiger gegen Kratzer und die Uhr ist wassergeschützt.Technisch gesehen hat die Samsung Galaxy Watch 5 einen Exynos W920-Prozessor, wird mit Wear OS 3.5 und One UI Watch 4.5 betrieben und ist mit Android kompatibel. Bluetooth 5.2, WLAN und NFC sind integriert. Das Always On Super AMOLED-Display hat eine Bildschirmdiagonale von 1,2 Zoll und eine Auflösung von 396 x 396 Pixeln. Die Uhr verfügt über einen Herzfrequenzsensor, GPS und IP68-Schutz. Sie hat einen Arbeitsspeicher von 1,5 GB und einen internen Speicher von 16 GB, von denen 7,5 GB frei verfügbar sind. Die Uhr wird über einen 284 mAh-Akku betrieben, der in bis zu 71 Minuten aufgeladen werden kann. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und das Armband ist aus Fluorkautschuk.