Für iPad, Mac & Co.: Logitech startet tollen Rabatt auf Apple-Zubehör

Logitech steht für vielseitiges, hochwertiges und im Vergleich zu Apple günstiges Zubehör. In Kooperation mit Media Markt sinken nun noch einmal die Preise für beliebte Tastaturen, Mäuse, Keyboard-Cover und Co., die perfekt zu eurem iPad, MacBook und iMac passen.

Der Griff zu Apple-Zubehör ist vor allem eines: ein Griff tief in den Geldbeutel. Seit Jahren zeigt Logitech allerdings, dass man selbst für den halben Preis nicht nur qualitativ hochwertiges, sondern teilweise auch deutlich funktionelleres Zubehör erhalten kann. Dass viele Produkte des bekannten Peripherie-Herstellers bei Media Markt nun deutlich günstiger angeboten werden, dürfte Besitzer von Apple-Geräten besonders freuen. Wir stellen euch die Highlights der Rabattaktion vor.Fallen für ein klassisches Keyboard-Cover von Apple gut und gerne bis zu 300 Euro an, erfreut sich das Logitech Combo Touch derzeit großer Beliebtheit. Kompatibel mit dem iPad, iPad Pro und iPad Air wird mit ihm das Apple-Tablet nicht nur von allen Seiten geschützt, die abnehmbare Tastatur bietet zudem einen angenehmen Hub, eine integrierte Beleuchtung und ein großflächiges Touchpad. Sogar an die Aussparung für den magnetischen Apple Pencil wurde gedacht. Preislich geht es bereits ab 107 Euro los.Passend zum Combo-Touch-Cover lohnt sich ein Blick auf den Logitech Crayon , der sowohl für alle kompatiblen iPads mit Lightning-Port als auch für die neueren Tablets mit USB-C-Anschluss angeboten wird. Der Clou: Bei Media Markt zahlt ihr für den smarten Stift weniger als 75 Euro. Für den Apple Pencil ruft der iPhone-Erfinder hingegen mindestens 119 Euro auf. Eine sinnvolle Ersparnis!Unter den beliebtesten Produkten zeigt sich heute die Logitech MX-Serie zu reduzierten Preisen. Allen voran die Logitech MX Keys und die ebenso vielseitige Mini-Version mit klassischen oder auch mechanischen Tasten. Alle Tastaturen sind für den Mac optimiert und funktionieren kabellos, unter anderem per Bluetooth. Sämtliche Shortcuts und Features, die ihr von euren bekannten Apple-Keyboards kennt, werden von Logitech unterstützt. On top kommen tolle Funktionen, zum Beispiel zum einfachen Datentransfer vom MacBook auf den iMac und Co.Wer an den MX-Tastaturen Gefallen gefunden hat, sollte sich zudem die passenden Mäuse genauer ansehen. Hier überzeugt vor allem die hochwertige Logitech MX Master 3S , natürlich ebenfalls speziell für Apple Macs optimiert. Für den Einsatz unterwegs bietet sich die Logitech MX Anywhere 3 im kompakten und flachen Design oder aber die günstige Logitech M350 an. Wem beim Arbeiten oft die Hände ermüden oder die Handgelenke schmerzen, der kann auch einen Blick auf die ergonomische Logitech Lift für Macs werfen, die diesem Alltagsproblem vorbeugt.