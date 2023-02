iPhone der 1. Generation zum Rekordpreis von 63.000 Dollar versteigert

Manche Menschen zahlen Rekordpreise für alte Technik, besonders, wenn sie von Apple stammt. Im jüngsten Fall hat ein anonymer Bieter gut 63.000 US-Dollar für ein bisher ungenutztes iPhone der ersten Generation in ungeöffneter Originalverpackung gezahlt.

iPhones der ersten Generation werden häufiger teuer versteigert

Doctor & The Diva

Laut Apple Insider konnte das Auktionshaus LCG Auctions am 19. Februar 2023 ein originalverpacktes Apple iPhone für ganze 63.356,40 US-Dollar versteigern. Das Gerät mit nur acht Gigabyte Flash-Speicher befindet sich noch im Auslieferungszustand, ist doch sogar die Folie um die Verpackung noch verschweißt. Es ist nach Angaben von LCG das bisher höchste Gebot, das ein iPhone bei einer Auktion erhalten hat.Die Auktion begann am 2. Februar, wobei der Startpreis bei 2500 Dollar lag. Schon früh ging das Auktionshaus davon aus, dass das Gerät wohl rund 50.000 Dollar einbringen würde, die Erwartungen wurden jedoch bei Weitem übertroffen. Ein Teil der Rekordsumme von mehr als 63.300 Dollar entfällt allerdings auf die Gebühren, die das Auktionshaus für die Versteigerung einstreicht.Es ist nicht das erste Mal, dass ein iPhone der ersten Generation für viel Geld versteigert wird. Im August bzw. Oktober 2022 wurden bereits bei zwei früheren Auktionen zwei ebenfalls original verschweißte Geräte zu Preisen von jeweils rund 35.000 und gut 39.000 Dollar versteigert.Die bisherige Besitzerin des jetzt versteigerten Modells bekam das Gerät 2007 von Freunden geschenkt, als Apple das erste iPhone gerade auf den Markt brachte. Weil das iPhone aber in seiner ersten Generation nur über das Mobilfunknetz von AT&T genutzt werden konnte, landete das Geschenk in einem Karton - die Frau war schließlich Kunde des Konkurrenten Verizon, mit dessen Netz das iPhone schlicht inkompatibel war.Die Besitzerin ließ das Smartphone 2019 erstmals schätzen, wobei man damals von einem Wert von rund 5.000 US-Dollar ausging. Mit dem jetzt erzielten Auktionserlös will die bisherige Besitzerin nun ein neues Unternehmen gründen.