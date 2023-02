Nur heute bei Media Markt: Motorola-Smartphone für nur 119 Euro

Das Motorola Moto G22 wird von Media Markt heute im Angebot des Tages für günstige 119 Euro verkauft. So liegt das 6,5 Zoll große Android-Smartphone im Online-Shop erneut auf Bestpreis-Kurs. Mit dabei: 50-Megapixel-Kamera, Acht-Kern-Chip und MicroSD-Erweiterbarkeit.

Im Preisvergleich kann sich das Motorola Moto G22 bei Media Markt für 119 Euro sehen lassen. Die Konkurrenz ist zwar nah dran, bietet in den meisten Fällen aber keine versandkostenfreie Lieferung, geschweige denn die Möglichkeit einer Abholung vor Ort. Für Einsteiger, die keine Unsummen für ein neues Handy ausgeben wollen, ein ausgezeichneter Deal.Das Motorola Moto G22 setzt auf ein 6,5 Zoll großes IPS-Display mit einer HD+-Auflösung von 1600 x 720 Pixeln. Um den Antrieb kümmern sich der MediaTek Helio G37-Prozessor mit acht Kernen und bis zu 2,3-GHz-Takt nebst 4 GB Arbeitsspeicher. Ab Werk wird intern ein 64-GB-Flash-Speicher verbaut, der mithilfe einer optionalen MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Zudem fasst das Android-12-Smartphone bis zu zwei Nano-SIM-Karten (Dual-SIM). Gefunkt wird via 4G und WLAN. Auf das 5G-Netz muss verzichtet werden.An der Rückseite zeigt das Motorola Moto G22 ein Vier-Kamera-System mit bis zu 50 Megapixeln und Sensoren für Ultra-Weitwinkel, Tiefe und Makro-Aufnahmen. Für Selfies steht an der Front hingegen eine 16-Megapixel-Kamera bereit. Zu den weiteren Eckdaten des Smartphones gehören ein 5000-mAh-Akku und ein IP52-Schutz gegen Staub und Regen. Im Online-Shop von Media Markt werden die Farbvarianten in Cosmic Black (Schwarz) und Iceberg Blue (Türkis / Blau) verkauft, die beide nur heute mit 119 Euro zu Buche schlagen.