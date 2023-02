Nur heute bei Media Markt: Lenovo-Tablet für günstige 111 Euro

Im Tagesdeal von Media Markt findet ihr heute das Lenovo Tab M10 HD, ein günstiges Android-Tablet für Einsteiger. Im Online-Shop erreicht man den diesjährigen Bestpreis von nur 111 Euro - ein echtes Schnäppchen. Für wen sich der Kauf lohnt, klären wir in diesem Artikel.

bis zum 8. Februar 2023 um 9 Uhr

Lenovo Tab M10 HD (2. Gen.) Tablet

Lenovo Tab M10 HD 2: Mehr Details zum MediaMarkt-Schnäppchen

Lenovo Tab M10 HD (2. Gen.) Tablet

Lenovo und Media Markt schnüren ein interessantes Angebot des Tages. Anstelle der UVP von 189 Euro werden für das 10-Zoll-Tablet nur noch 111 Euro fällig. Allerdings gilt der Tiefpreis nur. Die Lieferung ist versandkostenfrei, Gutscheine werden nicht benötigt.Unserer Meinung nach bietet sich der Deal für alle an, die zum simplen Surfen, für soziale Netzwerke, Mails und Apps keine Unsummen für ein neues Android-Tablet ausgeben wollen.Das Lenovo Tab M10 HD setzt in der zweiten Generation auf ein 10,1 Zoll großes HD-Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Die Bildqualität ist somit zwar nicht so scharf wie bei moderneren Full-HD-Tablets, doch bei einem niedrigen Preis von gerade einmal 111 Euro müssen kleinere Abstriche in Kauf genommen werden. Dennoch eignet sich das Gerät bestens für Filme, Spiele und das Surfen im Netz. Vor allem auch dank Dolby Atmos-Lautsprechern und einem Kids-Modus für den Nachwuchs - laut Lenovo ein echtes Familientablet.Für den Antrieb ist ein Achtkern-Chip von MediaTek verantwortlich. Außerdem sind 4 GB Arbeitsspeicher und ein 64 GB großer eMMC-Speicher mit an Bord. Per MicroSD-Karte (z.B. SanDisk Ultra 256 GB für nur 20 Euro) lässt sich der Speicherplatz auf bis zu 1 TB erweitern, womit genug Kapazität für Apps vorhanden ist. Die Auswahl dieser ist groß, da das Lenovo Tab M10 HD (2. Generation) dank Android-Betriebssystem Zugriff auf den umfangreichen Google Play Store erhält.Zusätzlich hat das Tablet alles an Bord, was man braucht: USB-C, WLAN-ac, Bluetooth 5.0, GPS und sogar einen klassischen Audioanschluss für Kopfhörer. Die Kameras nehmen Fotos und Videos mit bis zu acht Megapixeln auf und die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 10 Stunden. Genug also, um den Feierabend gemütlich auf der Couch mit Serien, Games und Co. ausklingen zu lassen.