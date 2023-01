Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 18. Januar

Einmal mehr meldet Vodafone eine Handvoll Störungen in seinem DSL-, Mobilfunk- und Kabelnetz. Beim Fernsehen kommt es zu bundesweiten Einschränkungen, in Norddeutschland zu einem Totalausfall von Internet, Telefon und TV. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 18. Januar 2023

Überregional: PayTV-Einschränkungen bei Kabel TV Digital

Raum Mönchengladbach: Einschränkungen der mobilen Telefonie (4G VoLTE)

Raum Schwerin: Einschränkungen Internet, Telefonie und TV über Kabel

Raum Bremerhaven: Ausfall GigaTV über Kabel

Raum Halle / Leipzig / Torgau / Schmölln - Einschränkungen der mobilen Telefonie + Daten (2G/4G)

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die



Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

In den Eilmeldungen des Netzbetreibers Vodafone wird aktuell über weitere lokale Störungen berichtet, die das Internet, Fernsehen und die Telefonie betreffen. Unter anderem bestätigt das Unternehmen einen Ausfall von GigaTV in der Region Bremerhaven. Betroffen sind vorrangig die Sender RTL HD und Sat.1 HD auf beiden GigaTV-Boxen. Hier werden die Sender entweder gar nicht erst gefunden oder aber der Hinweis 5021 bzw. 5022 angezeigt. Die Techniker sollen bereits an einer Lösung arbeiten.Weiterhin kommt es in der Region Schwerin zu Einschränkungen im Kabelnetz. Vodafone bestätigt Probleme im Bereich Internet, Telefonie und TV. Somit dürfte es zu diversen Totalausfällen der Dienste kommen. Die Störung wurde bereits gegen 12 Uhr in den Eilmeldungen dokumentiert und erhielt bisher kein Update. Wie lange die Problemlösung in Anspruch nimmt, ist somit noch unklar.Ebenso halten die Störungen bei diversen PayTV-Sendern aus dem Kabel TV Digital-Paket an. Hiervon betroffen sind viele Großstädte wie Berlin, Hamburg, München, Hannover, Dresden, Leipzig, Düsseldorf und Frankfurt am Main.Abseits der Eilmeldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte werfen. Beachtet jedoch, dass Vodafone diese Karte zwar zeitnah aktualisiert, jedoch oftmals kleinere regionale Störungen oder Ausfälle nicht dokumentiert werden. In den meisten Fällen werden diese jedoch zeitnah behoben.