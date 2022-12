Warhammer 40k Darktide: Der Koop-Shooter ist für den PC gestartet

Der Shooter Warhammer 40,000: Darktide ist ab sofort erhältlich und lädt zu gemeinsamen Metzeleien in der Makropolstadt Tertium ein. Inspiriert wurde das Spiel dabei von den intensiven Schlachten der Vermintide-Reihe. Dementsprechend liefert der Launch-Trailer vor allem eines: viel Action.Bei Warhammer 40,000: Darktide rücken die Vermintide-Macher von Fatshark kooperatives Gameplay mit bis zu drei Freunden in den Vordergrund. Einen reinen Singleplayer gibt es hingegen nicht. Spieler schlüpfen nicht in die Rollen fest vorgegebener Charaktere, sondern erschaffen sich ihren eigenen Helden, dessen Aussehen, Geschlecht, Hintergrundgeschichte und natürlich auch Fähigkeiten sie selbst anpassen dürfen.Eine Story hat Darktide aber trotzdem: Der Tertium Hive wird von einer unbekannten Macht angegriffen und diese sorgt dafür, dass sich die Ausgestoßenen erheben und die Stadt ins Chaos stürzen. Auf der Seite der Inquisition versuchen Spieler, die Ordnung wiederherzustellen und müssen dafür verschiedene Missionsziele erfüllen. Unerwartete Ereignisse sollen dabei stetig für neue Herausforderungen sorgen. In Sachen Gameplay setzt der Koop-Shooter auf eine Mischung aus Nah- und Fernkampf, wer möchte, kann also Distanz zum Feind wahren oder sich direkt mit seinem Kettenschwert in die Gegnerhorden stürzen.Warhammer 40,000: Darktide ist für Windows-PCs auf Steam und im Microsoft Store verfügbar. Das Spiel ist außerdem im PC Game Pass enthalten. Eine Version für die Xbox Series X/S folgt etwas später.