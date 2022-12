WhatsApp: Einmalansicht wird auf Textnachrichten ausgeweitet

WhatsApp ermöglicht seinen Nutzern, Bilder und Videos zu versenden, die vom Empfänger nur ein einziges Mal angesehen werden können. Das Feature wird jetzt auf textbasierte Nachrichten ausgeweitet. Momentan ist die Funktion allerdings noch nicht freigeschaltet.

Feature aktuell nur für Fotos und Videos

Laut WABetaInfo gibt es in der neuesten Beta-Version der Android-App des Messengers Hinweise darauf, dass WhatsApp die Einmalansicht für normale Textnachrichten entwickelt. Hierbei kann der Sender über ein Schloss-Symbol neben der Chat-Leiste festlegen, dass die verschickte Nachricht nur kurz auf dem Gerät des Empfängers gespeichert wird. Nachdem der Kontakt die Mitteilung erhalten und angesehen hat, wird die Information gelöscht.Wenn die Konversation geschlossen und erneut geöffnet wird, kommt lediglich ein Hinweis zum Vorschein, dass die Textnachricht inzwischen abgelaufen ist. Um die Mitteilung ein weiteres Mal lesen zu können, müsste der Empfänger den Sender kontaktieren und die Information erneut anfordern. Obwohl die Einmalansicht bereits in den Instant-Messenger integriert wurde, lässt sich die Funktion derzeit ausschließlich in Zusammenhang mit Bildern und Videos verwenden.Aktuell haben WhatsApp-Nutzer noch keine Möglichkeit, das Feature zu verwenden. Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und dürfte im Rahmen eines Updates in den kommenden Wochen ausgerollt werden. Im Beta-Build 2.22.25.20 lassen sich lediglich Hinweise auf die Ausweitung der Einmalansicht und keine Implementierung finden. Das Feature könnte interessant sein, wenn sicherheitsrelevante Informationen verschickt werden sollen.