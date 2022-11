WhatsApp: Umfragen in Gruppenchats für alle Nutzer verfügbar

Bisher war es über WhatsApp relativ umständlich, Termine mit mehreren Nutzern zu organisieren. Um Umfragen zu erstellen, musste auf externe Dienste zurückgegriffen werden. Daher haben die Entwickler an neuen Gruppenchat-Funktionen gearbeitet, die nun zur Verfügung stehen.

Communitys bringen weitere Features

WhatsApp APK: Instant Messenger für Android

Laut Indian Express haben WhatsApp-Nutzer ab sofort die Option, Umfragen zu nutzen. Das Feature funktioniert sowohl mit der Android- als auch mit der iOS-Version der App und kann in Einzel- und Gruppenchats verwendet werden. Um eine Erhebung zu starten, muss der Nutzer zunächst das Plus- bzw. Büroklammer-Symbol unten links anklicken. Nachdem der Menüpunkt "Umfrage" ausgewählt wurde, lassen sich verschiedene Details eingeben. So kann die Umfrage mit mehreren Auswahlmöglichkeiten ausgestattet werden. Sobald die Kontakte abgestimmt haben, kann der Ersteller die entsprechenden Stimmen einsehen.Eine Umfrage kann momentan über maximal zwölf Optionen verfügen. Der Messenger warnt den Nutzer, sofern eine Auswahlmöglichkeit doppelt vorkommt. Wer die Funktion nicht angeboten bekommt, sollte die neueste WhatsApp-Version installieren. In WhatsApp Web ist das Feature bisher nicht verfügbar. Womöglich wird die Funktion hier zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.Die Umfrage-Funktion wurde im Rahmen der sogenannten WhatsApp Communitys in den Instant Messenger eingebaut. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung für Gruppenchats. Neben den Umfragen bringt das Update Untergruppen, mehrere Threads, Ankündigungskanäle sowie Videochats mit 32 Personen mit sich. Die anderen neuen Features dürften den meisten Nutzern jetzt ebenfalls angezeigt werden.