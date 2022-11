Singles-Day: Top-Tarifdeals mit Datenvolumen von 5 bis 60 GB

Die Welt der Tarifangebote wird aktuell durch nette Preis­ak­tio­nen in alle Volumenbereichen schöner. Das heißt: 5 bis 60 GB gibt es deutlich günstiger als sonst . Und dann hat man noch die Wahl: Binden und Anschlusspreis sparen oder einmal zah­len und mo­nat­lich künd­bar nutzen.

Tarife in allen Volumenbereichen locken mit günstigem Preis

O2-Netz

Anschlusspreis bei Laufzeit: 1 Monat: einmalig 11,11 € / 24 Monate: 0 €

Flat Telefonie, Flat SMS, Flat EU-Ausland

Einfache Rufnummern-Mitnahme

Datenautomatik: 3 x pro Monat 300 MB für 2 Euro, abwählbar

Die Ansprüche an einen Mobilfunktarif mit Datenvolumen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine kommt mit ein paar Megabyte über den ganzen Monat, dem anderen genügen für ausufernde Surf-Aktivitäten 50 GB und mehr für unterwegs noch nicht. Beim Anbieter Sim.de (O2-Netz) läuft aktuell die Singles-Day-Aktion, die die Tarife in allen Bereichen für kurze Zeit noch einmal ein deutliches Stück günstiger machen. Im Anschluss verschaffen wir euch erst mal einen Überblick über die Aktionstarife Bei einem Blick auf diese Auswahl stechen für uns vor allem die beiden Enden des Tarifangebots ins Auge. Der sim.de LTE All 4 + 1 GB für 4,99 im Monat bietet die perfekten Konditionen für Wenigsurfer, beim sim.de LTE All 60 GB ergibt sich durch den Rabatt auf den Monatspreis ein hervorragendes Verhältnis von 50 Cent pro GB.Ebenfalls gefällt uns, dass man hier die Wahl hat, sich zu binden. Alle Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten ohne Anschlussgebühr nutzbar - der Preis bleibt auch im 25. Monat gleich. Will man aber lieber monatlich kündigen können, kann einmalig 11,11 Euro Bereitstellungspreis bezahlt werden. Ansonsten gilt auch hier: Flat-Telefonie, Flat-SMS, Flat EU-Ausland und einfache Rufnummernmitnahme sind Teil jedes Pakets.