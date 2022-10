MwSt.-Aktion bei Media Markt: Jetzt 16 Prozent Rabatt auf (fast) alles

Media Markt startet ab sofort mit seinem großen Mehrwertsteuer-Rabatt. Nur bis zum 30. Oktober profitiert ihr von einem Preisnachlass in Höhe von etwa 16 Prozent auf (fast) alle Produkte. Zum Start der MwSt.-Aktion zeigen wir euch die beliebtesten Schnäppchen-Kategorien.

Günstige Preise in allen Kategorien, von PC-Zubehör bis Kühlschrank

Jetzt die Mehrwertsteuer sparen!

MediaMarkt

Auch bekannt als 19-Prozent-Aktion, gilt der MwSt.-Rabatt bei Media Markt als einer der beliebtesten Sales, da er das komplette Angebot des Elektronikhändlers abdeckt. Bis auf wenige Ausnahmen (siehe unten) schenkt man euch im Online-Shop die Mehrwertsteuer auf den gesamten Einkauf bzw. senkt den Preis um 16 Prozent. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt, der Rabatt ist direkt im Warenkorb und an der Kasse sichtbar.Die Lieferung nach Hause ist bei Media Markt oft versandkostenfrei. Alternativ kann während der Online-Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden. Die Verfügbarkeit im Markt wird direkt angezeigt und meist können die Produkte noch am selben Tag abgeholt werden.Obwohl Bestpreise im kompletten Angebot von Media Markt zu finden sind, liegt unser Fokus vor allem auf dem PC-Zubehör. Bereits in vergangenen Rabattaktionen zeigte sich, das WinFuture-Leser an günstigen SSDs und Festplatten interessiert sind. Vor allem auf die Produkte von SanDisk, Western Digital (WD) und Samsung sollte man ein Auge werfen. Allerdings stehen auch Fernseher und Grafikkarten auf der Wunschliste der Schnäppchen-Jäger. Oder man nutzt die Chance und spart die Mehrwertsteuer (MwSt.) beim Aufrüsten des Smart-Homes Ebenso solltet ihr einen Blick auf die Kategorie der Smartphones werfen oder gerade jetzt die Haushaltsgeräte durchstöbern. Kühlschränke, Waschmaschinen, Kaffeevollautomaten und Co. dürften frühestens zum Black Friday wieder so günstig sein wie heute. Zudem kommen natürlich die Klassiker infrage: Notebooks , Tablets, Kameras , Soundbars und Drohnen profitieren ebenso von der 19-Prozent-Aktion. Allerdings gibt es auch einige wenige Ausnahmen.Hersteller wie Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, AVM und Xiaomi sind vom Preisnachlass ausgeschlossen. Gleiches gilt für einige Produktgruppen, zum Beispiel sämtliche Spielkonsolen, ausgewählte TV-Geräte von LG, Philips und Sony, diverse Smartphones von Samsung und Google oder HP-Drucker.