Ding ding dong! Geheimnis gelöst: So klingt der Windows 8 Startsound

Der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter Jensen Harris ist vielen sicherlich ein Begriff als derjenige, der den Startsound beim Bootvorgang von Windows 8 abgeschafft hat. Seit Jahren kommt er dabei mit kleinen Bröckchen der Geschichte raus. So auch jetzt wieder.

Jensen Harris enthüllt den Windows 8 Startup-Sound

Hintergrund war schon bekannt

Nachdem Ex-Microsoft-Mitarbeiter Jensen Harris im vergangenen Jahr ausführlich erklärt hatte, warum er den Startsound beim Booten von Windows 8 entfernte , kommt nun seine nächste große Enthüllung: Harris verrät, wie der Startup-Ton den geklungen hätte. Das ist nicht alles, er erzählt auch die ganze Geschichte ringsherum in einem neuen Video bei YouTube.Das Video ist zwar ganz auf Englisch, ihr könnt aber notfalls bei YouTube direkt die Übersetzung der Untertitel in deutscher Sprache ausprobieren . Ansonsten schaut euch das Video gleich hier an. Der geheimnisvolle Ton wird ab Minute 2.50 abgespielt. Harris ist aber ein guter Entertainer und Erzähler, daher empfehlen wir, den Rest davor auf jeden Fall auch anzuhören. Und den Teil danach natürlich auch.In seinem neuesten Video bei YouTube geht Harris nun näher auf den Klang ein, der das Booten vor Windows 8 und nach Windows 8 wieder begleitete. Vor einem Jahr veröffentlichte er sein Video, warum er den " Sound abschaffte und es nicht bereute ". Die Entscheidung über das Ende für den Startsound kam laut Harris bereits im Jahr 2008 und beruhte mit darauf, dass Rechner mobiler wurden und man unterwegs niemanden durch Startup-Geräusche verärgern wollte.Eine ganz so große Überraschung wird der eigentliche Klang des Windows 8-Ton für die meisten WinFuture-Leser nun nicht sein, denn mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr den Sound schon einmal gehört. Ihr habt nur nicht gewusst, dass es sich eigentlich um den Startsound von Windows 8 handelt. Wer also das Déjà-vu-Gefühl verspürt: In Windows 10 und Windows 11 gibt es den Klang als Anmeldeton. Man findet ihn im Ordner "Media", der Ton heißt jetzt "Windows Logon".