Microsoft: Zero-Days in Exchange werden aktuell für Angriffe ausgenutzt

Vor ein paar Tagen wurden zwei Zero-Day-Schwachstellen in Microsoft Exchange Server 2013, 2016 und 2019 entdeckt. Jetzt hat Microsoft bestätigt, dass die Lücken aktuell von Angreifern in freier Wildbahn ausgenutzt werden. Abhilfemaßnahmen stehen bereit, ein Fix noch nicht.

Die Lücken sind offen, Microsoft warnt vor aktiven Attacken

Bei der ersten Sicherheitslücke, die mit CVE-2022-41040 gekennzeichnet wurde, handelt es sich um eine Server-Side Request Forgery (SSRF)-Schwachstelle

Die zweite Schwachstelle, die die Kennzeichnung CVE-2022-41082 trägt, ermöglicht Remotecodeausführung (RCE), wenn der Angreifer Zugriff auf PowerShell hat

Fix in Arbeit, Abhilfe verfügbar

IIS-Manager öffnen

Standard-Website erweitern

Autodiscover wählen

In der Funktionsansicht auf URL-Rewrite klicken

Im Bereich "Aktionen" auf der rechten Seite auf Regeln hinzufügen klicken.

Request Blocking auswählen und OK klicken

Zeichenfolge ".*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*" (ohne Anführungszeichen) hinzufügen und OK klicken

Regel erweitern, die Regel mit dem Muster ".*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*" auswählen und unter Bedingungen auf Bearbeiten klicken

Die Bedingungseingabe von {URL} in {REQUEST_URI} ändern

HTTP: 5985

HTTPS: 5986

Im Microsoft Security Response Center findet sich seit gestern ein Eintrag , der über den aktuellen Stand der Nachforschungen zu zwei großen Lücken in Exchange informiert. Microsoft nennt hier zunächst noch einmal die entsprechenden Codes für den Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-Katalog und die bekannten Angriffsvektoren:Danach folgt die klare Warnung der Sicherheitsforscher: "Derzeit sind Microsoft gezielte Angriffe bekannt, bei denen die beiden Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um in die Systeme der Benutzer einzudringen." Allerdings betont das Unternehmen auch, dass ein "authentifizierter Zugriff" auf den anfälligen Exchange-Server erforderlich ist, um eine der beiden Sicherheitslücken erfolgreich ausnutzen zu können.Laut Microsoft arbeitet man aktuell an einem "beschleunigten Zeitplan" für die Veröffentlichung der erforderlichen Fehlerkorrekturen, kann aber noch keinen Termin nennen, wann der Fix zu erwarten ist. Damit sich Kunden vor den bis dahin möglichen Angriffen schützen können, verweist man auf eine Anleitung für vorläufige Abhilfemaßnahmen.Um die Schutzmaßnahmen auf anfällige Server anzuwenden, sind die folgenden Schritte notwendig:Außerdem raten Microsofts Administratoren, die folgenden Remote PowerShell-Ports zu blockieren, um die Angriffe zu verhindern: