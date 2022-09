Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Oktober

Amazon kündigt für Oktober sieben neue Gratis-Spiele und eine Vielzahl an Ingame-Inhalten für Prime-Kunden an. Zu den Prime Gaming-Highlights gehören Fallout 76, Total War: Warhammer II und Shadow of War. Unser Überblick zeigt alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Oktober 2022

3. Oktober - Letzte Gelegenheit: Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Castle on the Coast und Word of the Law: Death Mask Collector's Edition

4. Oktober - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest + 3 Rare Wildcards

- Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest + 3 Rare Wildcards 4. Oktober - Red Dead Online - Torranca Coat, The "Applause" Emote, Calhoun Boots und 5 Gold Bars

- Red Dead Online - Torranca Coat, The "Applause" Emote, Calhoun Boots und 5 Gold Bars 4. Oktober - Two Point Hospital - Tombola Bundle

- Two Point Hospital - Tombola Bundle 6. Oktober - Pokémon Go - Prime Gaming Bundle

- Pokémon Go - Prime Gaming Bundle 6. Oktober - Wild Rift - Random Recall Chest

- Wild Rift - Random Recall Chest 14. Oktober - Valorant - Ready to Roll Buddy

- Valorant - Ready to Roll Buddy 18. Oktober - Two Point Hospital - Trampoline Bundle

- Two Point Hospital - Trampoline Bundle 20. Oktober - Wild Rift - Random Bauble Chest

Alle Spiele und Loot im Überblick

Bevor sich Prime-Kunden auf die neuen Spiele für den Oktober stürzen, sollte man überprüfen, ob die September-Geschenke bereits aus der Prime Gaming-Bibliothek abgeholt wurden. Bis zum 3. Oktober haben Spieler noch Zeit, sich unter anderem Assassin's Creed Origins, den Football Manager 2022, The Dig und Middle-Earth: Shadow of Mordor dauerhaft zu sichern. Ist das bereits geschehen, kann man einen Blick auf die neuen Games werfen.Im Oktober nimmt Amazon insgesamt sieben Gratis-Spiele in sein Programm auf. Dazu gehören der Open-World-Titel Fallout 76, das rundenbasierte Total War: Warhammer II, der nächste Middle-Earth-Teil Shadow of War, die Rätselspiele Glass Masquerade: Origins und Loom sowie das Strategie-RPG Hero's Hour und das Jump'n'Run-Adventure Horace.Weiterhin stehen Prime-Abonnenten diverse exklusive Inhalte für Spiele wie Fall Guys, League of Legends, Roblox und Grand Theft Auto (GTA Online) zur Verfügung. Wie die nachfolgende Auflistung zeigt, befinden sich darunter vorrangig In-Game-Gegenstände, wie zum Beispiel Skins, Mounts, Pets, Emotes und natürlich Währungen (Gold, Gems etc.). Trotz seines einjährigen Jubiläums wird das eigene Online-Rollenspiel New World im Oktober nicht mit Boni beliefert, dafür allerdings das erfolgreichere Lost Ark.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.