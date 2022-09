Nur heute: Media Markt & Saturn rufen zum September-Ausverkauf

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn steht der letzte Tag des großen September-Ausverkaufs an. Nur noch heute habt ihr die Möglichkeit, bei vielen Technik-Angeboten zu sparen. In unserem Überblick zeigen wir die besten Schnäppchen-Deals aus den Prospekten.

Saturn-Prospekt: Konsolen, Laptops, SSDs, Smart-Home und Fernseher

Hinweis: Anlässlich der Anlässlich der LG-Deals gewährt man Cashbacks von bis zu 200 Euro auf viele Produkte des Herstellers. Die Rückzahlung des Rabatts erfolgt durch LG bei nachträglicher Registrierung auf der Luckydeals-Homepage

Media Markt-Prospekt: Festplatten, Kopfhörer, Gaming und Smartphones

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Jetzt die Prospekte und Deals durchstöbern!

Heute solltet ihr noch einmal einen Blick in die Wochenangebote von Media Markt und auf die Best-of-Deals von Saturn werfen, da die beiden Sales bereits heute Abend enden. Etwas mehr Zeit habt ihr hingegen, um den jüngsten Technik-Prospekt zu durchstöbern oder euch die "So geht günstig"-Aktion genauer anzusehen. Auch der Amazon-Rabatt auf Echo-Speaker, Fire TV Sticks und Co. kann dabei mit tollen Schnäppchen überzeugen.Kurz vor dem verlängerten Wochenende stehen in den Online-Shops vor allem Fernseher, Notebooks, Smartphones und PC-Zubehör im Fokus. Weiterhin wird man bei günstigen Kameras, Tablets, Soundbars und Smart-Home-Geräten fündig. Haushaltsgeräte sind sogar im Speziellen reduziert, ebenso wie Intel Evo-Laptops . Zusätzlich sorgt ein Android-Rabatt für eine tolle Preissenkung abseits von Cashbacks, Bundles und Gutscheingeschenken.Wie üblich ist die Lieferung der Schnäppchen von Media Markt und Saturn oft versandkostenfrei. Alternativ könnt ihr während der Online-Bestellung eine Abholung für die Filialen vor Ort reservieren. Spezielle Coupon-Codes benötigt ihr für die Rabattaktionen übrigens nicht. Der finale Preis wird direkt im Warenkorb angezeigt.Zu den Highlights im Saturn Online-Shop gehören die Nintendo Switch für 280 Euro und der 55 Zoll große Philips 55 OLED 856/12 samt HD+ und DAZN-Geschenk für 1299 Euro. Darüber hinaus wird das Asus VivoBook 14 für nur 349 Euro verkauft. Das 14-Zoll-Notebook bietet einen Intel Core i3-Prozessor, 8 GB RAM und eine 512-GB-SSD. Oder aber man rüstet seinen alten PC auf, zum Beispiel mit der SanDisk SSD Plus (1 TB) für 73 Euro oder der Samsung 980 Pro (1 TB) für 127 Euro. Außerdem finden wir Gefallen am Bosch Smart Home Starter-Kit samt Gateway, Heizkörper-Thermostaten und Fensterkontakt für 250 Euro.Weitere Schnäppchen aus den neuen Prospekten sind der Kaffeevollautomat Delonghi Magnifica Evo für 470 Euro und die Waschmaschine LG F4 WV 710 für 649 Euro zzgl. Cashback. Apropos LG, der Hersteller bietet in einer "Best of"-Aktion weitere Deals an. So zeigen sich Angebote wie der LG OLED 55 C1 4LB (55 Zoll) für 999 Euro und der LG OLED 65 C2 7LA (65 Zoll) für 1999 Euro. Passend dazu sinkt die Dolby Atmos-Soundbar LG DS75Q auf 414 Euro und der LG 34 GN 850 ist als 34-Zoll-Monitor für Gamer mit QHD-Auflösung und 144 Hz für 595 Euro zu haben. Zu guter Letzt gibt es die Mikrowelle LG MH 6535 für nur noch 119 Euro.Die neuen Wochenangebote von Media Markt überzeugen mit dem Nintendo Switch OLED-Modell für 338 Euro und der passenden SanDisk MicroSD samt 128 GB für 14 Euro. Einen Blick sollten Schnäppchen-Jäger auch auf das PC-Zubehör werfen. Die externe Festplatte Seagate Expansion gibt es mit 6 TB Speicher jetzt für nur noch 109 Euro und das kabellose Gaming-Headset Steelseries Arctis Nova Pro ist inkl. Zubehörpaket für 333 Euro erhältlich. Außerdem findet man die Samsung Galaxy Watch 4 Classic für nur 255 Euro und die Truly-Wireless-Kopfhörer Sony LinkBuds S für reduzierte 144 Euro.Auch die Android-Week darf man nicht vergessen, die im Bereich der Smartphones und Tablets für Bestpreise sorgt. Unter anderem werden das Samsung Galaxy A33 mit 128 GB Speicher für 289 Euro und das Xiaomi 12 X mit 256 GB für nur 555 Euro angeboten. Wenige Wochen vor der Pixel-7-Vorstellung sinken zudem die Preise für das Google Pixel 6a (399 Euro) und das aktuelle Spitzenmodell Google Pixel 6 Pro (749 Euro). Abschließend könnten sich Gamer zudem für den Desktop-PC MSI MEG Trident X samt Intel Core i7-CPU, 32 GB RAM, 2 TB SSD + HDD und Nvidia GeForce RTX 3070 Ti für 1779 Euro interessieren.