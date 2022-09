Zwei Wochen nach iOS 16-Release: iPhone-Akku-Probleme halten an

Berichte über Probleme mit der Akkulaufzeit sind nach großen Software-Updates keine Seltenheit - das liegt oft an Hintergrundprozessen, die die neue Firmware erst einmal abschließen muss. Bei iOS 16 halten die Klagen von Nutzern aber jetzt schon zwei Wochen an.

Akkulaufzeit: Ein leidiges Thema nach Updates

iOS 16 macht irgendwas mit dem Akku

Rund um das iPhone und seine Akkulaufzeit wird viel berichtet, schließlich betreffen iOS-Updates immer unmittelbar deutlich mehr Menschen, als etwa neue Firmware bei Android. Schaut man sich die Auslieferung der großen iOS-Updates in den letzten Jahren an, fällt dabei ein Rhythmus auf: kurz nach dem Release steigen die Zahlen der Problemmeldungen bezüglich der Akkulaufzeit an, flachen dann aber recht schnell wieder ab. 9to5Mac weist in seinem Bericht zu aktuellen Problemen mit iOS 16 hier auf einen interessanten Zusammenhang hin.Die Berichte zu Akkulaufzeit-Problemen kurz nach dem Update sind wohl in vielen Fällen auf eine normale Funktion der neuen Software zurückzuführen. Denn, auch wenn die neue Firmware fertig installiert scheint, hat das neue iOS im Hintergrund noch einiges zu tun, unter anderem die Neuindizierung von Dateien, Fotos und Anwendungen. Gerade Apples jährliches großes Update zeigt dieses Verhalten, weil hier die größten Anpassungen am System ausgeliefert werden. Soweit zum Hintergrund, vor dem iOS 16 aus der Reihe zu tanzen scheint.Ein Blick ins Netz zeigt, dass zwei Wochen nach Release von iOS 16 weiterhin ungewöhnliche viele Nutzer von Problemen mit der Akku-Laufzeit berichten. 9to5Mac verweist hier auf "tausende Beschwerden", die sich über Plattformen wie Reddit und Twitter, aber auch die Support-Foren von Apple verteilen - wie üblich auch garniert mit den jedes Jahr kursierenden Verschwörungstheorien, dass Apple die Akkulaufzeit älterer iPhones absichtlich verkürzt, um neue Modelle zu verkaufen.Aktuell gibt es noch keine Stellungnahme Apples zu Laufzeitproblemen mit iOS 16 - dies ist vorerst aber auch nicht zu erwarten. Das Unternehmen hat bereits iOS-Version 16.0.2 veröffentlicht, hier finden sich aber keine Hinweise auf Anpassungen in diesem Bereich. Bleibt also nur der Blick auf iOS 16.1 , das sich im Beta-Test befindet. Wir werden berichten, wie sich das Thema Akkulaufzeit und iOS 16 weiter entwickelt.