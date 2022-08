Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 29. August

Vodafone meldet auch heute diverse Störungen in seinem Kabel- und Mobilfunknetz. Vor allem in Baden-Württemberg muss aktuell mit Einschränkungen gerechnet werden. Neben der Festnetz- und mobilen Telefonie ist das Internet samt wichtiger Google-Dienste betroffen.

Einschränkung der Kabel-Dienste in Baden-Württemberg (Internet, Google-Dienste wg. IPv6-Problemen)

Einschränkung mobile Telefonie und 4G LTE im Raum Eschweiler, Würselen

Einschränkung mobile Telefonie und 4G LTE im Raum Mönchengladbach (Süd)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G in Berlin (West)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G im Saarpfalz-Kreis

Einschränkung Festnetz Daten + Telefonie im Landkreis Höxter und Holzminden

Im offiziellen Forum für Eilmeldungen dokumentiert Vodafone aktuell diverse Störungen. Unter anderem kommt es derzeit in Baden-Württemberg zu Problemen bei den Kabel-Diensten (Internet, Telefonie, Fernsehen). Die Ursache der Einschränkungen steht im Zusammenhang mit dem IPv6-Routing. Vor allem die Erreichbarkeit von Google-Diensten ist gestört. Die Techniker arbeiten noch immer an dem Fehler und empfehlen vorübergehend, das IPv6-Protokoll auf Endgeräten zu deaktivieren oder den DNS-Server zu wechseln.Zusätzlich treten Mobilfunk-Probleme (4G VoLTE) in Teilen von Berlin, Erfurt, südlich von Mönchengladbach und bei Eschweiler sowie Würselen auf. Im Landkreis Holzminden und Höxter ist hingegen die Festnetz-Telefonie und der Daten-Bitstream ausgefallen und auch in Augsburg scheint das Mobilfunknetz nur eingeschränkt zu funktionieren.Über die kürzlich eingeführte Störungskarte können betroffene Vodafone-Kunden vergleichsweise schnell herausfinden, ob ihr Ausfall bereits gemeldet und vom Netzbetreiber zur Entstörung in Auftrag gegeben wurde. Störungen und Einschränkungen werden nicht nur im Kabel- und DSL-Segment aufgeführt, sondern auch für das Mobilfunknetz angezeigt.