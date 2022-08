2 Mio. Downloads: Neue bösartige Android-Apps verstecken sich dreist

Offizielle Stores lassen immer wieder Malware durch, dann kommt es auf die Nutzer an, nicht in böse App-Fallen zu tappen. Rund um Google, Android und den Play Store muss man jetzt einmal mehr eine Warnung vor neuen Schädlingen aussprechen, gleich 35 an der Zahl.

35 neue Schädlinge, die sich vor dem Nutzer verstecken

Werbung zu Malware

Walls light - Wallpapers Pack - 100K+

Big Emoji - Keyboard - 100K+

Grad Wallpapers - 3D Backdrops - 100K+

Engine Wallpapers - Live & 3D - 100K+

Stock Wallpapers - 4K & HD - 100K+

EffectMania - Photo Editor - 100K+

Art Filter - Deep Photoeffect - 100K+

Fast Emoji Keyboard - 100K+

Create Sticker for Whatsapp - 100K+

Math Solver - Camera Helper - 100K+

Photopix Effects - Art Filter - 100K+

Led Theme - Colorful Keyboard - 100K+

Keyboard - Fun Emoji, Sticker - 50K+

Smart Wifi - 10K+

My GPS Location - 10K+

Image Warp Camera - 100K

Art Girls Wallpaper HD - 100K+

Cat Simulator - 50K+

Smart QR Creator - 10K+

Colorize Old Photo - 500+

GPS Location Finder - 100K

Girls Art Wallpaper - 10K+

Smart QR Scanner - 50K+

GPS Location Maps - 100K

Volume Control - 50K+

Secret Horoscope - 10K+

Smart GPS Location - 10K+

Animated Sticker Master - 100K

Personality Charging Show - 100K

Sleep Sounds - 100K

QR Creator - 10K+

Media Volume Slider - 10K+

Secret Astrology - 10K+

Colorize Photos - 10K+

Phi 4K Wallpaper - Anime HD - 50K+

Google ist eigentlich recht gut darin, Schädlinge in Apps zu erkennen, sonst wäre das Problem der bösartigen Anwendungen auf Smartphones wohl noch deutlich größer. Trotzdem muss man auch attestieren, dass der Patient Play Store in regelmäßigen Abständen mit unschönen Auswüchsen auffällt. Jetzt weißen die Sicherheitsexperten von Bitdefender auf eine neue Welle an Apps hin, die Schädlinge an Bord haben. Wie immer gilt: Sollte eine der Apps genutzt werden (im Anschluss folgt eine Übersicht aller infizierten Anwendungen), ist sofortiges Löschen dringend empfohlen.Aber: Wie Bitdefender im Blogpost erläutert, kann es bei einigen der neuen Anwendungen gar nicht so leicht sein, diese wieder zu entfernen. Der perfide Trick: Sobald die Apps einmal installiert sind, ändern diese ihren Namen und das Icon, um sich im besten Fall in der Flut der anderen Anwendungen zu verstecken - vorausgesetzt natürlich, der Nutzer überprüft nicht regelmäßig auch die Apps, die ihm nicht bekannt sind. Oft werden dabei Symbole ähnlich der Systemanwendungen wie den Einstellungen verwendet.Das eigentliche Ziel der bösartigen Anwendungen ist es dann, dem Nutzer Werbung aus dem eigenen Framework unterzujubeln, das übliche Android-Schutzmaßnahmen umgeht und sich beispielsweise im Fullscreen über andere Anwendungen legt. Damit wird es den Hinterleuten wiederum möglich, aus den Anzeigen direkt auf weitere Malware zu verlinken. Im Anschluss eine Liste der von Bitdefender erwähnte Apps, die Toms Guide mit Download-Zahlen zusammengestellt hat: