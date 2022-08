Microsoft Teams: Rooms-Service wird in einigen Tagen gratis nutzbar

Microsoft dreht einmal mehr an den Feineinstellungen des Geschäftsmodells rund um die Teams-Plattform . Nutzer des Rooms-Dienstes können in Kürze mit einer spürbaren Preissenkung rechnen - in der Basis-Variante wird die bisher fällige Gebühr sogar ganz abgeschafft.

Bei Teams Rooms, das in Deutschland unter dem Titel Teams-Räume angeboten wird, handelt es sich um eine spezielle Version der Kommunikations-Plattform Microsofts, die sich an Nutzer richtet, die mit spezieller Konferenz-Hardware arbeiten. Dabei handelt es sich um dedizierte Mikrofone, Soundbars, Tischtelefone mit Bildschirm und Kamera und andere Komponenten, bei denen Teams Rooms in Kooperation mit den jeweiligen Hardware-Herstellern vermarktet wird.Microsoft verlangt von seinen Kunden - in diesem Fall handelt es sich fast ausschließlich um Business-User - Gebühren für den Zugang und die Nutzung der virtuellen Konferenzräume, die mit der Hardware erreichbar sind. Die Premium-Lizenz kostet dabei 50 Dollar beziehungsweise 42,20 Euro pro Gerät und Monat. Die Standard-Variante ist für 15 Dollar beziehungsweise 12,60 Euro nutzbar.Microsoft will nun am 6. September eine geänderte Preisstruktur offiziell vorstellen. Diese wird aber bereits ab dem 1. September von den verschiedenen Partnern in Verbindung mit den Konferenz-Geräten vermarktet. Unter anderem bieten Bose, Poly, Lenovo und Logitech Hardware an, die für die Zusammenarbeit mit der Teams Rooms-Plattform zertifiziert ist.Im Zuge der Änderung wird die bisherige Premium- dann als Pro-Variante für 40 Dollar monatlich angeboten. Das Standard-Angebot fällt in der bisherigen Form ganz weg und wird durch Teams Rooms Basic ersetzt. Dies wird automatisch in Verbindung mit allen zertifizierten Geräten bereitgestellt und kostet nichts mehr. Mit beiden Stufen ist der Service im Grunde auf gleiche Weise nutzbar, während bei der Premium-/Pro-Variante noch diverse Sicherheits- und Administrations-Features hinzukommen, die für den Einsatz in größeren Unternehmen interessant sind.