Aus bestätigt: Dell stellt Mobile Connect-Apps zum Ende des Jahres ein

Microsoft arbeitet derzeit fleißig an der Verzahnung von Smartphones mit Desktop-PCs - in der Zwischenzeit gibt Dell auf: Die Verbindungsoption zwischen Smartphone und PC mithilfe Dell Mobile Connect und Alienware Mobile Connect-Apps wird in Kürze eingestellt.

Kurze Frist für Nutzer in Europa

"Dell Mobile Connect ist eine Software, die auf allen Bluetooth-fähigen Inspiron-, Vostro-, G-Series-, Alienware- und Consumer XPS-Geräten mit Windows 10 oder höher verfügbar ist. Für diese Software ist die Dell Mobile Connect- oder Alienware Mobile Connect Companion-App erforderlich, um eine drahtlose PC-Smartphone-Integration zu erstellen. Mit der App können Dell-Benutzer remote von ihrem Computer aus mit ihrem Mobiltelefon interagieren, um SMS-Nachrichten zu beantworten, Telefonanrufe zu tätigen und zu empfangen und vieles mehr. Dell empfiehlt die Deinstallation von Dell Mobile Connect oder Alienware Mobile Connect von Ihrem Dell Computer und Mobilgerät bis zum regionalen Einstellungsdatum. Dadurch wird Speicherplatz freigegeben und eine optimale Geräteerfahrung sichergestellt."

Das meldet das Online-Magazin Windows Central und bezieht sich dabei auf eine Support-Information, die das Unternehmen herausgegeben hat. Dell wirft nun das Handtuch und stellt die seit 2018 angebotene Anwendung zur Zusammenarbeit zwischen Smartphone und PC ein.Auf einer Support-Seite kündigte Dell jetzt an, dass Mobile Connect, das Programm, das Texte, Anrufe und Benachrichtigungen vom Smartphone mit dem Computer synchronisiert, eingestellt wird.Für Nutzer in den USA, Kanada und Japan erlaubt man den Download der App noch bis 30. November 2022, ab dem 31. Januar 2023 wird der App-Support dann eingestellt. Für alle anderen Länder ist die Frist kürzer: Ab dem 31. Juli 2022 kann die App nicht mehr geladen werden, zum 30. November 2022 endet die Unterstützung.Dell Mobile Connect - auch Alienware Mobile Connect genannt - wurde 2018 eingeführt. Das Programm ist sowohl mit iPhones als auch mit Android-Telefonen kompatibel, bot aber von Anfang an mehr Funktionen für Android-Geräte. Microsoft bietet eine ähnliche Funktion auf Windows 10- und 11-PCs an, die Phone Link heißt (früher bekannt als Your Phone App). Phone Link bietet die gleichen Funktionen wie Mobile Connect. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass Phone Link keine iPhones unterstützt, Mobile Connect hingegen schon.