Schweineherzen & Hirntote: Spektakuläre Xenotransplantation geglückt

Es gibt viel zu wenig Spender-Organe für schwer kranke Menschen, Xenotransplantation, also die Übertragung von funktionsfähigen Organen zwischen Tier und Mensch, ist hier die große Hoffnung. Jetzt haben Mediziner einen neuen Meilenstein erreicht, der etwas gruselig klingt.

Zwei Schweineherzen wurden Hirntoten eingesetzt

Da wurde am Schwein manipuliert

Langone Health ist eine Abteilung der New York University und eines der führenden akademischen medizinischen Zentren der USA. Eines der Forschungsfelder: Xenotransplantation. Jüngst wurde für die Erforschung der dafür nötigen medizinischen Prozeduren ein Operationssaal bereitgestellt - und sofort für ein spektakuläres und historisches Experiment genutzt. Im Juni und Juli ist es dem Team gelungen, zwei genetisch angepasste Schweineherzen in hirntote Patienten zu transplantieren, die sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hatten.Nach Abschluss der erfolgreichen Operationen, die mechanisch Operationen mit menschlichen Spenderherzen gleichen und mehrere Stunden dauern, wurde die Herzfunktion über drei Tage hinweg überwacht. Der große Erfolg: Beide Organe zeigten keine Anzeichen einer Abstoßung, die Herzen konnten mit der üblichen Medikation nach der Transplantation und ohne mechanische Unterstützung ihren Dienst tun.Bei dem Experiment ging es aber auch vor allem darum, eine Übertragung von schweine-typischen Krankheiten auf den Empfänger zu verhindern. Diese sogenannte Zoonose-Übertragung sei durch strikte Protokolle erfolgreich verhindert worden.Möglich wurde die Transplantation aber erst durch die genetische Manipulation der Schweineherzen. Die Herzen stammen demnach von Schweinen, an denen zehn genetische Veränderungen vorgenommen wurden. Um Abstoßungsreaktionen und abnormales Organwachstum zu verhindern, wurden vier Schweinegene deaktiviert. Darüber hinaus wurden sechs menschliche Gene in das Schweinegenom eingeschleust, die die Proteinbildung steuern."Unser Ziel ist es, die Praktiken zu integrieren, die bei einer typischen, alltäglichen Herztransplantation angewandt werden, nur mit einem nicht-menschlichen Organ, das ohne zusätzliche Hilfe von nicht getesteten Geräten oder Medikamenten normal funktionieren wird", so Dr. Moazami.