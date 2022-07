Top-Deal zum Prime Day: Telekom-Tarif mit 14 GB für nur 9,99 Euro

Pünktlich zum Amazon Prime Day hält sich auch Mobilcom-Debitel mit den Mobilfunk-Angeboten nicht zurück. Mit der 14 GB green LTE Allnet Flat im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro ist ein echter Super-Deal geboten. Zusätzlicher Bonus: die Anschlussgebühr entfällt.

Was purzelnde Preise bei Mobilfunktarifen angeht, leben wir in guten Zeiten. Passend zum Amazon Prime Day, der auch in diesem Jahr wieder mit unzähligen Deals winkt, hat auch Mobilcom-Debitel wieder einen besonders gutes Angebot im Programm. Für unter 10 Euro pro Monat bekommt man hier für zwei Jahre den Einstieg ins Telekom-Netz - viel günstiger geht der Aufschlag wohl nicht.In dem Tarif sind dann ordentliche 14 GB LTE-Volumen enthalten, das mit 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload versurft werden kann - keine Spitzengeschwindigkeit, aber für die allermeisten mobilen Anwendungen bis hin zu Streaming und Videocalls völlig ausreichend. Und damit kann natürlich auch der Tarifpreis schön kleingehalten werden.Weiterer Bonus, der den green LTE Allnet Flat-Deal versüßt: Die Anschlussgebühr von 40 Euro kann man sich hier mit einem kleinen Kniff auch noch komplett sparen. Dafür muss man lediglich nach Aktivierung binnen 2 Wochen eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 senden - schwups, schon hat man nochmal 40 Euro gespart.Zu guter Letzt bleibt natürlich der Hinweis auf die Vertragslaufzeit. Der Tarif kommt mit einer üblichen Bindung über 24 Monate. Ab dem 25. Monat erfolgt automatisch eine Verlängerung um jeweils einen Monat, dann allerdings zum teureren Monatspreis von 31,99 Euro. Rechtzeitige Kündigung ist hier also dringend empfohlen.