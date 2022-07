Stark reduziert: Amazon Echo Dot und Show zum Bestpreis erhältlich

Im Vorfeld des Prime Day 2022 senkt Amazon schon jetzt die Preise vieler seiner Alexa-Lautsprecher. Vom Rabatt profitieren unter anderem die beliebten Echo Dot-Modelle, die bereits ab 17,99 Euro verkauft werden. Zusätzlich werden die WLAN-Speaker im Doppelpack angeboten.

Wichtig: Die Angebote können nur mit einer aktiven Prime-Mitgliedschaft wahrgenommen werden. Dabei zählt es auch, wenn man sich in der kostenlosen Probemitgliedschaft befindet, die gut und gerne auch über den Prime Day hinausreicht.

Stark Angebote für Echo Dot 4, Show 5 und passendes Zubehör

Noch bevor der Online-Händler am 12. und 13. Juli zum großen Schnäppchen-Event ruft, startet man mit diversen Angeboten, die exklusiv für Prime-Mitglieder zur Verfügung stehen. Auf der neuen Aktionsseite für Amazon-Geräte sind sowohl die beliebten Echo-Lautsprecher als auch dazu passendes Zubehör, Eero WLAN-Router und ein günstiges Doppelpack des Echo Show 5 (2. Generation) mit integriertem Display zu finden. Laut Amazon liegt der Rabatt bei bis zu 67 Prozent.Aktuell wird der Amazon Echo Dot 4 zum Bestpreis von nur 19,99 Euro verkauft. Das Modell mit Uhr schlägt hingegen nur noch mit 24,99 Euro zu Buche. Wer kleinere Abstrich beim Klang hinnehmen kann, zum Beispiel wenn der WLAN-Speaker nur für die Alexa-Sprachassistentin benötigt wird, sollte zum älteren Echo Dot 3 greifen. Er wird auch jetzt noch für stark reduzierte 17,99 Euro geführt. Passend zu den neueren Lautsprechern bietet man im Online-Shop diverse Zubehör-Bundles an, zum Beispiel Batteriesockel , die den Echo Dot 4 in einen tragbaren Lautsprecher umwandeln.Möchte man das eigene Smart-Home mit Videotelefonie, Kameraüberwachung oder einem kleinen Prime Video-Abspieler aufrüsten, dürfte das Paket aus zwei Echo Show 5 (2. Generation) die erste Wahl sein. Der Preis hierfür beträgt nur noch 67,98 Euro. Werden zwei Geräte in den Warenkorb gelegt, muss beim Kauf an der Kasse der Codeeingegeben werden. Daraufhin sinkt der Preis von 110 Euro auf unter 68 Euro. Ein zinsfreier Kauf auf Raten (5 Monate) ist ebenfalls möglich.Die Vorteile der Echo-Familie dürften vielen Technik-Begeisterten bereits bekannt sein. Nicht nur steuert man smarte Lampen, die Heizung oder Fernseher per Stimmeingabe, es sind auch die Drittanbieter-Skill, die überzeugen. So können unter anderem aktuelle Nachrichten, das TV-Programm, Sportergebnisse, das Wetter oder Verkehrsmeldungen direkt über die Echo-Lautsprecher abgerufen werden. Viele Möglichkeiten für eine aktuell vergleichsweise geringe Investition in einen der WLAN-Speaker.