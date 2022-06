iPhone SE 2020 für 300 Euro: Aldi bietet mal wieder Apple-Hardware

Kleines Smartphone mit starker Hardware und einem Design, das man mögen muss: Das iPhone SE 2020 ist seit heute bei Aldi Nord Teil des Technik-Angebots. Der Preis liegt bei 300 Euro, die Geräte sind aber auch nicht neu, sondern generalüberholt.

iPhone SE bei Aldi kommt mit gutem Preis

Das iPhone SE hatte schon immer eine Sonderrolle unter den Apple-Smartphones . Das Unternehmen bietet hier gute Hardware, verpackt diese aber in ein Gehäuse, das definitiv nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Damit spricht man Kunden an, die sich ein Gerät mit iOS wünschen und sich am Äußeren nicht stören. Jetzt gibt es eine gute Gelegenheit, das Vorgänger-Modell iPhone SE 2020 günstig zu erwerben.Ab heute, dem 30. Juni 2022, hat Aldi Nord das "iPhone SE 2020 Refurbished" mit 64 GB im Angebot . Dabei handelt es sich, wie der Name schon verrät, um generalüberholte Geräte, die ausdrücklich gebraucht sind, aber für den erneuten Verkauf überprüft und wieder aufbereitet wurden. Oft waren die Geräte in ihrem ersten Leben Ausstellungsstücke oder Retouren.Beim Kauf eines solchen Geräts gibt es aber trotzdem gewisse Faktoren zu beachten. Die Akkulaufzeit kann sich bei generalüberholten iPhones leicht von neuen Modellen unterscheiden, da diese bereits Ladezyklen durchlaufen haben. Darüber hinaus garantiert Aldi nicht, dass mit dem Angebot auch ein passendes Ladekabel geliefert wird - hier warten also eventuell zusätzliche Kosten.Will man das iPhone SE 2020 neu erstehen, muss man laut WinFuture-Preisvergleich mit einem Preis von rund 350 Euro rechnen. Schaut man sich bei anderen Anbietern für wiederaufbereitete Hardware um, finden sich hier auch Preise leicht unter dem Angebot von Aldi. Der Discounter bietet hier also nicht den absoluten Bestpreis, dürfte aber sicher einige Kunden überzeugen.