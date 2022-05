Xiaomi gründet Kamera-Partnerschaft mit Leica - Huawei ist raus

Die Gerüchte über eine Zusammenarbeit des Kameraherstellers Leica mit dem chinesischen Smartphone-Anbieter Xiaomi bewahrheiten sich. Die beiden Unternehmen verkündeten jetzt eine langjährige Kooperation. Gleichzeitig endet damit für Leica die Zusammenarbeit mit Huawei.

Xiaomi 12 Ultra mit Leica-Cam?

Huawei künftig ohne Leica-Kameras

Wie Xiaomi und Leica jüngst verkündeten, tun sich die beiden Firmen künftig zusammen, so dass Smartphones von Xiaomi künftig mit Kameras, Filtern und Software daherkommen, die mit Unterstützung von Leica entwickelt und abgestimmt werden. Wahrscheinlich wird das Leica-Logo künftig auf entsprechend ausgestatten Xiaomi-Produkten wieder auf dem Kamera-Modul oder anderswo am Gehäuse prominent platziert.Nach Angaben von Leica und Xiaomi will man im Juli ein erstes Smartphone vorstellen, das im Zuge der neuen Kooperation entwickelt wurde. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das sogenannte Xiaomi 12 Ultra. Früheren Gerüchten zufolge soll dieses Gerät mit einer Reihe von Filtern und einer mit Hilfe von Leica abgestimmten Software für die Kamera daherkommen und wird den neuen Sony IMX800 Sensor mit einer Auflösung von 50 Megapixeln in Verbindung mit mindestens drei weiteren Kamerasensoren nutzen.Leica beendet im Zuge der neuen Kooperation mit Xiaomi gleichzeitig die langjährige Zusammenarbeit mit dem einstigen chinesischen Smartphone-Primus Huawei. Wie Huawei laut den Kollegen von Android-Authority in einer E-Mail bestätigten, ist die Partnerschaft mit Leica inzwischen beendet worden. Aufgrund der massiven Auswirkungen des US-Embargos gegen Huawei kann das Unternehmen ohnehin nur noch in einem deutlich reduzierten Umfang Smartphones vertreiben und fertigen.Huawei hatte im Jahr 2016 bei der Einführung des damaligen Flaggschiff-Smartphones Huawei P9 die Zusammenarbeit mit Leica verkündet. Seitdem hatte der chinesische Hersteller regelmäßig Flaggschiff-Smartphones mit High-End-Kamera-Systemen präsentiert, die mit einem Leica-Branding versehen und mit Hilfe des deutschen Kameraspezialisten optimiert wurden. Zuletzt erschien im Rahmen dieser Zusammenarbeit das aktuelle Huawei-Topmodell P50.