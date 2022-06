Nur für kurze Zeit: Tarif-Hammer von Vodafone mit 50 GB für 15 Euro

Mobilcom-Debitel sorgt einmal mehr für Bestpreise im Vodafone-Netz. Aktuell erhält man nur für kurze Zeit satte 50 GB Datenvolumen in Kombination mit einer Allnet-Flat und Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s zum Preis von nur 14,99 Euro pro Monat

50 GB für 15 Euro: Damit schraubt man den Preis in den Keller

50 GB LTE Datenvolumen im Vodafone-Netz (100 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in dt. Netze

EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Call

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

14,99 Euro/Monat statt 49,99 Euro

19,99 Euro Anschlusspreis

Vertragslaufzeit: 24 Monate zum Sparpreis

Flat an Bord, Vertragsbeginn nach Wahl

Das ist ein Angebot, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann: Unter der Überschrift Green LTE wird aktuell ein Vodafone-Tarif mit 50 GB Datenvolumen für nur noch 15 Euro angeboten - absolutes Tief­preis­ni­veau. Der Deal gilt allerdings nur für sehr kurze Zeit, der Ver­trags­be­ginn ist aber flexibel wählbar.Es ist schon erfreulich, wie sich der Mobilfunkmarkt in der letzten Zeit entwickelt. Jetzt können wir auf ein Angebot hinweisen, dass hier mal wieder eine neue Tiefstmarke setzt: Der Green LTE 50 GB im Vodafone Netz wird für sehr kurze Zeit für nur 14,99 Euro angeboten . Vergessen sind die Zeiten, wo 1 Euro pro GB als normal angesehen werden konnte, hier liegt man gerade mal bei satten 0,30 Euro pro GB.Und dann macht dieses Angebot auch nicht den Fehler, für einen günstigen Preis am falschen Ende zu sparen. Ja, auf 5G muss man zwar verzichten, das Datenvolumen kann aber mit ordentlichen 100 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone versurft werden - für die allermeisten mobilen Anwendungen ist man damit also top angebunden.Es versteht sich von selbst, dass der Tarif auch noch alles mitbringt, was man von einem modernen Angebot erwarten kann. Telefonie und SMS werden hier in alle deutschen Netze über eine Flatrate abgedeckt, auch eine Roaming-Flat für das EU-Ausland ist mit an Bord. Dazu kommen praktische Extras wie VoLTE & WiFi-Call sowie die Möglichkeit, eine eSIM zu wählen.Beim Entscheiden ist aber etwas Eile geboten: Das Angebot läuft nur für sehr kurze Zeit. Nach der Laufzeit von 24 Monaten ist dringend empfohlen, den Vertrag zu kündigen. Ab dem 25. Monat gilt nämlich wieder der eigentliche Monatspreis von 50 Euro.