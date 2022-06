Netflix, Disney+ & Amazon: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten mit mehr als 40 Neustarts in den Juli. Zu den Film- und Serien-Highlights der Woche gehören Stranger Things 4, Only Murders in the Building und Atlanta. In diesem Über­blick fin­det ihr al­le Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 26

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub ab 27. Juni

Cristela Alonzo: Middle Classy ab 28. Juni

The Upshaws: Staffel 2 - Teil 1 ab 29. Juni

Blasted ab 28. Juni

Adak: Alaskas Schatzinsel ab 29. Juni

Sharkdog: Staffel 2 ab 30. Juni

Bastard!! Der Gott der Zerstörung ab 30. Juni

Stranger Things 4: Ausgabe 2 ab 1. Juli

25 KM/H ab 1. Juli

Cult of Chucky ab 1. Juli

Dirty Grandpa ab 1. Juli

Free Willy - Ruf der Freiheit ab 1. Juli

Midway - Für die Freiheit ab 1. Juli

New Amsterdam: Staffel 2 ab 1. Juli

Ransom ab 1. Juli

Im Auftrag des Teufels ab 1. Juli

Project X ab 1. Juli

GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia ab 1. Juli

Shutter Island ab 1. Juli

Minority Report ab 1. Juli

Manifest: Staffel 1-3 ab 1. Juli

My Liberation Notes ab 2. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 26

Auf und Davon ab 29. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 26

Only Murders in the Building - Staffel 2 ab 28. Juni

Atlanta - Staffel 3 ab 29. Juni

Marvel's Daredevil - Staffel 1-3 ab 29. Juni

Marvel's Iron Fist - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Marvel's Jessica Jones - Staffel 1-3 ab 29. Juni

Marvel's Luke Cage - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Marvel's The Defenders (Mini-Serie) ab 29. Juni

Marvel's The Punisher - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Baymax! - Staffel 1 ab 29. Juni

Amerikas lustigste Tiervideos - Staffel 1 ab 29. Juni

The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness ab 1. Juli

Bibi Blocksberg ab 1. Juli

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen ab 1. Juli

Copykill ab 1. Juli

Down with Love - Zum Teufel mit der Liebe! ab 1. Juli

Tigerland ab 1. Juli

In der Woche vom 27. Juni bis 3. Juli 2022 dürften die meisten Blick wohl auf das Finale der vierten Staffel von Stranger Things fallen, das ab Freitag ausgestrahlt wird. Außerdem starten bei Netflix diverse namhafte Filme, unter anderem Shutter Island, Minority Report, Free Willy und Dirty Grandpa. Bis dahin stehen in Deutschland vor allem die kürzlich gestartete dritte Staffel von The Umbrella Academy und die Action-Komödie The Man from Toronto weit oben in den Toplisten des Streaming-Dienstes.Abonnenten von Disney+ sehen in dieser Woche hingegen die zweite Staffel von Only Murders in the Building und die dritte Staffel von Atlanta. Ebenso nimmt der Micky Maus-Konzern eine Vielzahl an Marvel-Serie auf, die bisher bei anderen Plattformen beheimatet waren - darunter Luke Cage, The Punisher, Iron Fist, Daredevil und Jessica Jones. Ebenso sieht man das Making-Of des kürzlich zum Streamen freigegebenen Doctor Strange in the Multiverse of Madness.Die Juli-Highlights von Amazon Prime Video wurden noch nicht angekündigt. Sobald uns eine Übersicht vorliegt, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.