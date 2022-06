Stranger Things: Netflix zeigt, wie es bald in Staffel 4 weitergeht

Ende Mai war nach einer ziemlich langen Wartezeit Staffel 4 der Erfolgsserie Stranger Things gestartet, bisher hat Netflix aber nur die erste Hälfte der neuen Season gezeigt. Wie es in Teil 2 ab Juli weitergeht, darauf lässt jetzt ein neuer Trailer blicken.Mit zwei Folgen, jeweils in Spielfilmlänge, wird Netflix ab dem 1. Juli 2022 das von den Fans mit Spannung erwartete Staffel-Finale von Stranger Things erzählen. Wie der neueste Trailer zeigt, befindet sich die Kleinstadt Hawkins auch weiterhin in großer Gefahr und es scheint sich ein großer Showdown zwischen Elfie und ihren Freunden sowie dem Monster Vecna anzubahnen. Dieses zeigt sich im Video seiner Sache ziemlich sicher, während sich bei den Kindern vermehrt Unsicherheit breit zu machen scheint.Auch Jim Hoppers Reise wird nach seinem Ausbruch aus dem russischen Gefängnis im zweiteiligen Finale weitergehen. In Zukunft soll Stranger Things noch eine letzte fünfte Staffel geben, für die es bislang aber natürlich noch kein Datum gibt.