Neue Gaming-PCs bei Aldi: Desktops & Laptops mit RTX 3080 ab 30.06.

Die Prospekte der Discounter zeigen bereits im Vorfeld die neuen Technik-Aktionen, die Aldi ab Ende Juni 2022anbieten wird. Wie bereits in den letzten Wochen richten sich die Händler vorrangig an Gamer, sowohl mit stationären Intel-Desktops, als auch mit Gaming-Laptops.Im Mittelpunkt steht der Medion Erazer Engineer X20 zu einem Preis von 1899 Euro. Zu seiner Ausstattung gehören der Intel Core i7-1200 Prozessor mit 12 Kernen und bis zu 4,9 GHz nebst 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz) von Kingston und der Nvidia GeForce RTX 3070 LHR mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher. Ebenso werden eine 2-TB-SSD, eine Cooler Master CPU-Wasserkühlung, Wi-Fi 6 und 2,5-Gbit-LAN verbaut.Für den Einstieg in den Gaming-Bereich setzt Aldi hingegen auf den Medion Erazer Recon E10 , der mit einem Intel Core i5-12400 zwar sechs Rechenkerne und bis zu 4,4 GHz bietet, jedoch mit der Nvidia GeForce GTX 1650 etwas schwächer auf der Brust ist. Der Preis für das System beträgt allerdings auch nur 799 Euro.Im Notebook-Bereich zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier bildet am 30. Juni der 17,3-Zöller Medion Erazer Beast X20 mit Intel Core i9-11900H CPU, Nvidia GeForce RTX 3080 (Laptop-Version), Full-HD-Display (300 Hz), 32 GB RAM und 1-TB-SSD für 2399 Euro die Vorhut. Für 1399 Euro erhält man hingegen den Erazer Defender P15 (17 Zoll) mit AMD Ryzen 7 5800H und GeForce RTX 3060, während der Erazer Crawler E30 (15 Zoll) mit Intel Core i5-12450H und GeForce RTX 3050 Ti für 1149 Euro erhältlich ist.Passend zu allen Gaming-PCs verkaufen Aldi Nord und Süd ab dem 30. Juni den Akoya X52708 Curved-Monitor mit einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln auf 27 Zoll. Der vermutlich mit einem VA-Panel ausgestattete Bildschirm setzt für 269 Euro zudem auf eine Bildwiederholrate von 165 Hz und eine Reaktionszeit von einer Millisekunde (1 ms).Sollte der Vorrat an Aldi-PCs und Zubehör nicht vorher erschöpft sein, werden die Gaming-Produkte bis einschließlich 24. Juli 2022 im Online-Shop der Discounter angeboten.